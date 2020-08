In den vergangenen Wochen hat RTLzwei mit "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstand" gute Quoten eingefahren. An der Zweistelligkeit konnte das Format zuletzt zwar nicht mehr kratzen, aber Werte weit über dem Senderschnitt waren noch immer locker drin. Am 9. September sendet RTLzwei das Finale. Nun ist außerdem klar: Eine Woche später übernehmen die "Wollnys" den Sendeplatz am Mittwochabend.

Ab dem 16. September kehrt Dokusoap über die Familie zurück auf die Bildschirme, zum Auftakt sind zwei frische Episoden eingeplant. Die Wollnys haben Probleme mit einer undichten Spülmaschine und es hat sich bereits Schimmel gebildet, Peter und Estefania Wollny wollen zudem einen Führerschein machen. Zuletzt konnte sich RTLzwei auf die "Wollnys" verlassen, die Dokusoap ist normalerweise für konstante Quoten oberhalb des Senderschnitts gut. Die Latte liegt durch die "Realitystars" allerdings hoch.

Außerdem hat RTLzwei nun auch angekündigt, das Format "Voller Leben - Meine letzte Liste" zurückzuholen. Ab dem 12. September zeigt man neue Folgen der dritten Staffel immer samstags ab 22:15 Uhr. Das ist möglich, weil "Love Island" an diesem Tag der Woche pausiert. "Voller Leben" erhält damit schon wieder einen neuen Sendeplatz: Staffel 1 war 2018 noch donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen, im letzten Jahr lief Staffel zwei mittwochs ab 21:15 Uhr. Zum Start setzt RTLzwei auf zwei Episoden am Stück. Als Vorlauf dient eine neue Ausgabe von "Dickes Deutschland".

In "Voller Leben - Meine letzte Liste" zeigt sich RTLzwei von einer ungewohnt ernsten Seite. Myriam von M. begleitet in der Sendung todkranke Menschen und erfüllt ihnen ihre letzten Wünsche. Gemeinsam erarbeiten sie eine Liste auf der all das steht, was die betroffene Person vor ihrem Tod gerne erleben möchte.