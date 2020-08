Im September holt Sat.1 an gleich zwei Abenden das "Promiboxen" zurück auf die Bildschirme. Neben unter anderem Matthias Mangiapane, Julian F.M. Stoeckel und Carina Spack sollte auch Helena Fürst in den Ring steigen. Angekündigt war ein Kampf gegen Giulia Siegel - doch nun musste Fürst ihre Teilnahme an der Live-Sendung absagen. Grund dafür ist eine Verletzung, die sich die 46-Jährige bei den Dreharbeiten zur Sat.1-Show "Festspiele der Realitystars" zugezogen hat.

Wie die "Bild" berichtet, soll Thorsten Legat an der Verletzung Schuld sein. Bei den Dreharbeiten sollte er ihr eine Torte ins Gesicht werfen. Das machte er aber offenbar mit so viel Wucht, dass Fürst eine "heftige Prellung im Gesicht" erlitt. Die "Bild" beruft sich in ihrer Berichterstattung auf einen ärztlichen Attest, das der Zeitung vorliegt. "Er hat mir mit voller Absicht und Wucht die Torte ins Gesicht gepfeffert", so Fürst gegenüber der Zeitung.

Sat.1 bestätigte Fürsts Absage beim "Promiboxen" gegenüber "Bild". Sie habe aus persönlichen Gründen abgesagt, heißt es vom Sender. Sat.1 hat aber bereits eine Ersatzkandidatin für Helena Fürst gefunden: Schlagersängerin Yvonne König soll in den Ring steigen und gegen Giulia Siegel boxen.

Ob der Torten-Vorfall in den "Festspielen der Realitystars" zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Laut "Bild" habe sich die zuständige Produktionsfirma RedSeven Entertainment bei ihr entschuldigt, Legat aber nicht. Der kann die Vorwürfe nicht verstehen und sagt: "Das war ein Spiel im Rahmen der Show – und ich habe mit einer Torte geworfen, nicht mit einem Amboss. Ich glaube, ich habe bei anderen Kandidaten auch noch härter geworfen, als bei ihr. Dass wir uns nicht mögen, ist ja bekannt. Aber deshalb nutze ich sowas nicht aus."