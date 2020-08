Der NDR hat einen jungen Ableger seiner erfolgreichen "NDR Talk Show" angekündigt. Der hört auf den Namen "deep und deutlich", richtet sich an Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und wird erstmals im Herbst zu sehen sein. So ist "deep und deutlich. Eine NDR Talk Show" erstmals ab dem 2. Oktober ab 17 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar. In der Nacht von Samstag, 3. Oktober, auf Sonntag, 4. Oktober, läuft die Folge ab Mitternacht zudem im NDR Fernsehen.

Sechs Folgen sind vorerst geplant, diese sollen im Abstand von zwei Wochen veröffentlicht werden. Moderiert wird das neue Format von Aminata Belli und Mohamed El Moussaoui ("MoTrip") im Wechsel mit Svenja Kellershohn und Tarik Tesfu. Sie begrüßen in jeder Ausgabe sechs bis acht Gäste im Studio der "NDR Talk Show" in Hamburg-Lokstedt.

Inhaltlich will man die Talkshow für junge Zuschauer breit aufstellen, angekündigt sind Themen rund um Popkultur und Politik, aber auch bewegende Lebensgeschichten und provokante Thesen. Gäste werden zum Beispiel die Journalistin und Bestsellerautorin Sophie Passmann, der Musiker und Webvideoproduzent Fynn Kliemann, Politiker Kevin Kühnert, Youtuberin Melina Sophie, Insekten-Influencer Adrian Kozakiewicz und Artistin Lili Paul Roncalli sein.





Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen, sagt zum neuen Format: "Mit 'deep und deutlich' gehen wir neue Wege: Der Talk ist extra für junge Menschen konzipiert und zuerst dort zu sehen, wo sie bevorzugt unterwegs sind - im Netz. Damit ist 'deep und deutlich' eine sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung unserer sehr erfolgreichen 'NDR Talk Show', die ihren Schwerpunkt im linearen Programm hat. Spannende, tiefgehende, überraschende Gespräche interessieren alle Menschen - generationenübergreifend. Und mit Aminata Belli, MoTrip, Svenja Kellershohn und Tarik Tesfu haben wir neue Gesichter für die neue Aufgabe gefunden."