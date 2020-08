Bereits im vergangenen Herbst sind die Dreharbeiten für sechs Folgen der ZDFneo-Serie "Breaking Even" gestartet. Nun gibt es einen Sendetermin: Ab Mittwoch, den 14. Oktober, gibt es ab 10 Uhr alle Folgen in der Mediathek zu sehen. Am gleichen Tag startet auch die Ausstrahlung im Fernsehen, ZDFneo zeigt die Serie künftig immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Produziert wurde die Serie von der NeueSuper, als Headautoren zeichnen Boris Kunz und Rafael Parente verantwortlich. Weitere Autoren, die an den Drehbüchern mitgewirkt haben, sind Benjamin Seiler, Romina Ecker und Jana Burbach. Inszeniert wurden die sechs Folgen von Boris Kunz.

Inhaltlich geht es um den deutschen Technologie-Konzern Lindemann, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das erste selbstfahrende Auto auf den Markt zu bringen. Bei einer nicht genehmigten Testfahrt kommt es zu einem Unfall, und eine Frau stirbt. Der CEO Benedikt Lindemann (Justus von Dohnányi) versucht, das gute Image des Familienunternehmens nach außen zu wahren, doch die Machtspiele innerhalb der Familie drohen zu eskalieren und erschüttern den vermeintlichen Zusammenhalt.





Bei ihren Untersuchungen stößt die Firmenanwältin Nora Shaheen (Lorna Ishema) auf die jugendliche Aussteigerin Jenny (Sinje Irslinger), die einen Jahre zurückliegenden Todesfall aufklären will, in den die Lindemanns verwickelt sind. Die beiden Frauen schließen sich zu einem ungleichen Ermittlerduo zusammen und dringen immer tiefer in die bedrohliche Geschichte der Industriellen-Dynastie vor. In weiteren Rollen stehen unter anderem Nicole Heesters, David Rott, Sandra Borgmann, Laura Berlin und Rafael Gareisen vor der Kamera.