Nach der Rückkehr von ersten Dreharbeiten für "Love Island" wurde Moderatorin Jana Ina Zarrella positiv auf den Corona-Virus getestet. Dies bestätigt RTLzwei am Dienstag gegenüber DWDL.de. "Da ich keinerlei Symptome habe und es mir gut geht, kann ich es eigentlich immer noch nicht richtig fassen", erklärt Jana Ina Zarrella selbst. "Ich habe mich besonders in letzter Zeit wegen ‚Love Island‘ sehr häufig testen lassen. Die Ergebnisse waren immer negativ. Umgehend nach meiner Landung am Sonntag in Köln wurde ich erneut getestet. Am Montagmorgen kam dann der Positiv-Befund."

Vor Ort auf Mallorca wurden jene Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit der Moderatorin standen, bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert, wie es ein im Vorfeld in Abstimmung mit deutschen und spanischen Behörden ausgearbeitetes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorsieht. Die Einhaltung dieser Maßnahmen ermögliche laut RTLzwei die Fortführung der Produktion. Rund um die Uhr ist medizinisches Personal am Produktionsort. Szenen aus der am Montagabend gelaufenen ersten Folge von "Love Island" mit Jana Ina Zarrella und den Kandidatinnen und Kandidaten wurden alle im Freien gedreht. Außerdem sei stets ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten.



"Zudem unterliegt jeder an der Produktion Beteiligte umfangreichen Sicherheitsanweisungen. Dazu gehören planmäßig wiederholte Corona-Tests, täglich mehrfaches Fiebermessen, Wahrung des Sicherheitsabstands, Maskenpflicht oder ggf. komplette Sicherheitsausrüstung (Schutzanzug, Brille, Maske, Handschuhe), regelmäßiges Lüften und die Reinigung und Desinfektion aller Räumlichkeiten und Arbeitsbereiche", erklärt RTLzwei-Sprecher Carlos Zamorano. "Die Mitarbeiter sind angewiesen, auch in ihrer Freizeit alle auferlegten Maßnahmen einzuhalten."

Bis auf Weiteres übernimmt Cathy Hummels, die bereits für die Begleitungsendung "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" vor Ort auf Mallorca ist, die Moderation des RTLzwei-Formats. "Als ich gefragt wurde, ob ich für Jana Ina einspringen kann, habe ich keine Sekunde gezögert. Natürlich vertrete ich meine liebe Kollegin, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausfällt", lässt sich Cathy Hummels zitieren. "Love Island" ist gestern Abend mit ebenso guten Quoten wie im letzten Jahr in die nunmehr vierte Staffel gestartet. Das von ITV Studios Germany produzierte Format ist eine der teuersten Auftragsproduktionen des Senders.