Der Privatsenderverband Vaunet muss sich nach einem neuen Vorsitzenden umsehen. Hans Demmel, der dieses Amt bislang trotz seines Ausscheidens aus der Mediengruppe RTL bekleidete, wird bei den anstehenden Wahlen Mitte September nicht wieder antreten. Das hat er nun angekündigt - stattdessen macht sich Demmel selbstständig. Der langjährige ntv-Chef, der Anfang 2019 die Mediengruppe RTL verlassen hat, gründet das Unternehmen one stop mit Sitz in Köln.

Unter der "one stop"-Flagge will Hans Demmel künftig Dokutainment- und News-Formate für TV- und Corporate-Kunden produzierten. Darüber hinaus will er Kunden bei der Optimierung bestehender Formate beraten. "one stop steht für die umfassende Betreuung von der Formatidee bis zur Realisierung aus einer Hand", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Erste Kunden werden von Demmel und seinem Team aus freien Mitarbeitern bereits im Bereich Business-TV betreut.

Hans Demmel sagt, er habe sich für einen "letzten Berufsabschnitt" dazu entschieden, selbstständig zu arbeiten. "Seit meinem Ausscheiden bei ntv haben mich immer wieder Anfragen mit der Bitte um Unterstützung zu Formatideen und größeren Projekten erreicht. Ich konnte diesen bisher auf Grund meiner ehrenamtlichen Verpflichtung und meiner fehlenden Aufstellung hierfür nicht nachkommen. [...] Als früherer Reporter, Redakteur, Chefredakteur und Geschäftsführer, vor allem aber als Pragmatiker, möchte ich dabei gangbare und bezahlbare Wege aufzeigen, neue Formate von der Idee bis zur Realisierung zum Erfolg zu führen, oder bestehende zu optimieren. Ich bin überzeugt davon, dass der Erfolg von Formatideen sich nicht nur über Marktforschung eruieren lässt. Entscheidend ist ihre professionelle Umsetzung mit Phantasie, moderner Technik und solidem redaktionellem Handwerk."





Demmel war zwischen September 2007 und Februar 2019 Geschäftsführer von ntv, arbeitete aber auch schon dafür für die Mediengruppe RTL. So war er für das Unternehmen unter anderem als RTL-Magazinchef tätig, auch als Vox-Chefredakteur arbeitete Demmel. Seinen Job beim Nachrichtensender übernahm im vergangenen Jahr die ehemalige "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch.

Als Nachfolgerin für Demmel beim Vaunet ist angeblich Annette Kümmel im Gespräch, das berichtet Medienjournalistin Ulrike Simon im "Horizont". Die 53-Jährige arbeitet derzeit bei ProSiebenSat.1 und ist dort Chief Sustainability Officer.