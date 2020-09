Schon viele Messerveranstalter haben in den letzten Wochen ihre Pläne, in diesem Herbst wieder halbwegs zum Normalbetrieb überzugehen, angesichts zuletzt wieder steigender Corona-Fallzahlen wieder ad acta legen müssen. Die Reed Midem hält unterdessen noch an ihrem modifizierten Plan für eine hybride MIPCOM in diesem Jahr fest. So setzt man zum Einen auf eine rein digitale Online-Version, zugleich will man in Cannes aber eine Vor-Ort-Veranstaltung unter dem Titel "MIPCOM Rendezvous" durchziehen - gänzlich ohne Aussteller-Stände, ohne Partys, aber dafür mit dem Fokus darauf, auch physische Treffen von Ein- und Verkäufern wieder zu ermöglichen.

Die Frage ist allerdings nach wie vor, wie viele sich angesichts dieses massiv abgespeckten Programms auf den Weg nach Cannes machen wollen. Vergangene Woche kam nun auch noch eine aktuelle Reisewarnung der Bundesregierung für die Region Provence-Alpes-Côte-d’Azur dazu, in der auch Cannes liegt. Zuvor hatte das RKI die Region als Risikogebiet eingestuft - mit entsprechenden Konsequenzen wie künftig einer verpflichtenden Quarantäne. Ob diese Einstufung bis Mitte Oktober bestehen bleibt, bleibt natürlich noch abzuwarten - doch unter den jetzigen Bedingungen wird es die Lust auf eine Reise nach Cannes zumindest deutscher potentieller Teilnehmer nicht gerade beflügelt haben.

Unterdessen hat nun mit Banijay, das nach der Übernahme der Endemol Shine Group auf dem internationalen Produktions- und Vertriebsmarkt nochmal deutlich gewachsen ist, gegenüber TBI Vision ebenfalls angekündigt, in diesem Jahr keine Mitarbeiter nach Cannes zu schicken. Ähnlich hatten sich beispielsweise schon ITV Studios, Fremantle oder BBC Studios geäußert. Dass Amerikaner nach Europa reisen, ist ohnehin bis auf weiteres auszuschließen. In einem Statement ließ Banijay aber velauten, dass man die Reed Midem trotzdem unterstützen werde und sagte eine Teilnahme an der MIPCOM Online+ zu.

In der vergangenen Woche kündigte die MIPCOM unterdessen auch an, dass neben All3Media, A+E Networks und BBC Studios auch ZDF Enterprises zu den ersten Unternehmen gehören, die an den neu geschaffenen "Global Upfronts" der MIPCOM teilnehmen. Bis zu 14 Unternehmen können darin in 20 Minuten ihr Line-Up präsentieren. Diese Präsentationen sollen zuerst vor Ort in Cannes gezeigt werden, mit etwas Verzögerung dann aber auch für registrierte Teilnehmer der MIPCOM Online+ zum Abruf verfügbar sein. Inwiefern ZDF Enterprises im Oktober vor Ort in Cannes sein wird, steht noch nicht fest. Vergangene Woche sagte eine Unternehmenssprecherin auf DWDL.de-Anfrage: "Die MIPCOM ist eine bedeutende Veranstaltung für unsere Branche, die es auch in der Krise zu unterstützen gilt. In welchem Verhältnis eine Teilnahme vor Ort bei MIPCOM Rendezvous und eine virtuelle Teilnahme via MIPCOM Online+ letztlich stehen werden, kann in der aktuellen Situation niemand voraussagen – weder der Veranstalter, noch wir." So oder so werde man aber in jedem Fall dabei sein.