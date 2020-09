© IBC Olivier Jollet

"Ich freue mich sehr, dass Olivier diese neue Aufgabe übernehmen wird", so Annecchino. "Oliviers digitale Expertise und seine unternehmerische Herangehensweise sind entscheidend, um das Wachstum in diesen äußerst wichtigen Geschäftsbereichen voranzutreiben. Mit Olivier an der Spitze der digitalen Initiativen in der Region sind wir ideal positioniert, um unser integriertes digitales Ökosystem zu erweitern und gleichzeitig dem Publikum das Beste unserer Marken, Produkte, Inhalte und Plattformen anzubieten."

Jollet selbst sagt: "Es ist eine Ehre, in einem so entscheidenden Moment für die digitale Expansion des Unternehmens in diese strategische Rolle berufen zu werden. Ich freue mich sehr darauf, die die digitale Transformation des Unternehmens und unser Wachstum in diesem Bereich voranzutreiben." Jollet war in der Vergangenheit unter anderem für ProSiebenSat.1, Watchever und Universal Music tätig. Später war er Mitgründer und Geschäftsführer von Quazer, der im Oktober 2016 von Pluto TV übernommen wurde, ehe Pluto TV selbst Anfang 2019 von ViacomCBS gekauft wurde. Seine bisherigen Aufgaben bei Pluto TV wird Jollet auch weiterhin wahrnehmen.