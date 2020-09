TLC hat die Ausstrahlung von "Supernanny USA" angekündigt. Die Dokusoap lief zwischen 2005 und 2011 bei ABC und feierte in diesem Jahr bei Lifetime ihr Comeback. Die neue, 20 Folgen umfassende Staffel aus diesem Jahr wird ab dem 15. Oktober bei TLC zu sehen sein. Der Discovery-Sender zeigt die Ausgaben immer donnerstags ab 21:15 Uhr. Dabei handelt es sich um eine deutsche Erstausstrahlung.

Damals wie heute ist in der US-Version der "Supernanny" Jo Frost zu sehen. Ähnlich wie Katharina Saalfrank in Deutschland reist Frost durch das Land, um Eltern mit ihren schlecht erzogenen Kindern zu helfen. Sie beobachtet die Eltern bei ihrer Erziehung und gibt Tipps für ein entspannteres und stressfreies Zusammenleben. Frost war übrigens auch in Großbritannien als "Supernanny" zu sehen.

In Deutschland strahlte RTL "Die Super Nanny" zwischen 2004 und 2011 aus. Immer wieder gab es Kritik, die Sendung verletze die Würde der Kinder, auch die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) stufte die Sendung seinerzeit als problematisch ein. Die Quoten waren für RTL vor allem am Anfang sehr gut, gingen mit der Zeit aber zurück. Aus heutiger Sicht wäre die Dokusoap aber auch am Ende noch ein großer Erfolg gewesen. So sahen auch zuletzt noch pro Folge im Schnitt mehr als drei Millionen Menschen zu - der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei mehr als 17 Prozent. Das sind Werte, die RTL heute nicht mehr so leicht erreicht und wenn, dann nur mit großen Shows.





Ein Jahr nach dem Aus bei RTL kritisierte Katharina Saalfrank die Entwicklung, die die Sendung genommen hat. "Ich wollte die wahren Geschichten zeigen. Rundherum gab es aber immer mehr Sendungen, die fiktive, von Drehbuchautoren erfundene Geschichten gezeigt haben - Scripted Reality genannt. Unter diesem Druck wurde auch 'Die Super Nanny' immer schneller geschnitten, dazu gab es dramatisierende Zeitlupen, mit Musik unterlegt, alles unnötig."