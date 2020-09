Joyn hat unter dem Titel "Das Internat" eine neue Serie angekündigt, diese soll ab dem 15. Oktober zu sehen sein. Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery zeigt jede Woche zwei neue Folgen kostenlos für die User, insgesamt umfasst die erste Staffel von "Das Internet" 12 Episoden. In der Serie vereint Joyn einige bekannte Social-Media-Stars, so gehören YouTuber Nathan Goldblat, NikaSofie und Musiker Mario Novembre zum Hauptcast.

Weitere Rollen in der Joyn-Serie übernehmen Payton.R, Lisa Knüppers, Luana Knöll, Chany Dakota, Leon Pelz und Marvin Holm. In Nebenrollen sind Leoo Balys, Lukas White, Keanu Rapp und der YouTuber HeyMoritz zu sehen sein, sie spielen die Kontrahenten der Internats-Clique. Neben den vielen Influencern wird aber auch Sonya Kraus in "Das Internat" mitspielen, sie verkörpert die strenge Direktorin. Inhaltlich geht es um das Zusammenleben im Internat: Weil Asbest in den Schlafsälen gefunden wurde, müssen die Jugendlichen nun enger zusammenrücken. Und aufgrund der Renovierungskosten soll das Sommerfest ausfallen, das wollen sich die Schüler aber nicht gefallen lassen.

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production, Joyn: "Für 'Das Internat' setzen wir bewusst auf einen reichweitenstarken Cast, der in der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist. Das Format ist innovativ und frisch - und passt aus diesen Gründen hervorragend zu Joyn. Wir sind stolz mit 'Das Internat' eine weitere, hochwertige Serie anbieten zu können, die in der Lebenswelt der Generation Z spielt."





Mit "Das Internat" knüpft Joyn an den Erfolg von "Krass Klassenfahrt" an, das ebenfalls seit einiger Zeit beim Streamingdienst zu sehen ist. Auch in dieser Serie stehen reichweitenstarke Social-Media-Stars im Mittelpunkt, Nathan Goldblat und Nika Sofie waren bzw. sind auch dort zu sehen. Entwickelt und produziert wird "Das Internat" von Pantaflix Studios.