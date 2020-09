ProSieben Maxx hat neue Folgen von "Family Guy" in Aussicht gestellt, ab dem 22. September sollen diese immer auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstag ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Ausgestrahlt wird an diesem Tag die erste Folge der 17. Staffel, die in den USA bereits vor rund zwei Jahren gelaufen ist. Fox hat im Mai dieses Jahres bereits die 18. Staffel zu Ende gebracht.

"Family Guy" war, ebenso wie alte "Simpsons"-Folgen, im Sommer und Herbst 2019 am Freitagabend bei ProSieben Maxx zu sehen, dafür gab der Sender seine erfolgreiche Anime-Schiene auf und verschob sie auf den Dienstagabend. Weil das aber an beiden Tagen nicht so recht funktionierte, wanderten die Animes zurück auf den Freitag, "Family Guy" und "Simpson" wurden auf den Dienstag gesetzt. Aber auch dort blieben die Quoten meist übersichtlich, nun also ein neuer Anlauf. Im Anschluss setzt ProSieben Maxx weiterhin auf "Simpsons"-Wiederholungen - und erneut beginnt man mit einer der ersten Folge aus dem Jahr 1990.

Einen Rückkehrer gibt es im September auch bei ProSieben: "Atlanta Medical" wird ab dem 23. September immer am späten Mittwochabend ab 22:15 Uhr zu sehen sein. Die Serie kehrt damit nach nur einem Monat Pause zurück, die letzte Staffel endete erst Mitte August. Dafür wandern die neuen Folgen der dritten Staffel aber um eine Stunde nach hinten, im Vorfeld setzt ProSieben auf "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters".