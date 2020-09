Die Telepool GmbH bekommt einen neuen Geschäftsführer. Ab dem 7. September wird Jan Frouman neuer Chef des Münchener Lizenz-, Vertriebs- und Produktionsunternehmens, außerdem fungiert er künftig als Berater für Westbrook Inc. Letzteres ist eine von Will Smith, seiner Frau Jada Pinkett Smith und seinen Partnern Miguel Melendez und Ko Yada gegründete Holding. 2018 wurde Telepool ja von Will Smith und dem Schweizer Investor Elysian Fields übernommen.

Damals machten die neuen Gesellschafter André Druskeit zum Telepool-Chef, er arbeitete zuvor als CFO für das Unternehmen. Nun verlässt er Telepool, um sich "neuen Herausforderungen" zu widmen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung wissen lässt. Frouman wird in seiner neuen Funktion alle Aktivitäten von Telepool verantworten, das sind unter anderem der Einkauf und Entwicklung von neuen Inhalten, Kofinanzierungen und Produktionen sowie die gesamte Vertriebstätigkeit einschließlich des Weltvertriebs über die Marke Global Screen. Darüber hinaus verantwortet Frouman die Steuerung sämtlicher Tochtergesellschaften.

Frouman kommt von ProSiebenSat.1, wo er bis zum Februar 2019 als CEO der Red Arrow Studios arbeitete und diese seit der Gründung im Jahr 2010 maßgeblich mit aufgebaut hatte. Zwischen 2016 und 2019 saß Frouman auch im Vorstand des Medienkonzerns. Nun also die neue Aufgabe bei Telepool. "Man kann sich kaum eine aufregendere Zeit vorstellen, um im Content-Geschäft tätig zu sein. Das Publikum hat heute auf beispiellose Weise globalen Zugang zu Inhalten – gleichzeitig kreieren lokale Autoren und Produzenten großartige Geschichten für einen internationalen Markt. Ich freue mich darauf, Telepool durch dieses herausfordernde Umfeld führen zu dürfen", sagt Jan Frouman.

Frouman ist ins große Ganze eingebunden

Durch seine Berater-Funktion bei Westbrook und die damit verbundene Verantwortlichkeit für die globale Expansion durch Investitionen und Partnerschaften mit Filmschaffenden weltweit, ist Frouman auch eingebettet in das große Ganze. Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen ja unter anderem an, zu einem "Marktführer im globalen Family-Entertainment" werden zu wollen. Ko Yada, CEO von Westbrook, sagt: "Wir freuen uns, dass Jan sowohl Telepool leitet als auch die Westbrook Inc. berät, die mit Autoren und Produzenten auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um die große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Film- und Fernsehproduktionen sowie digitalen Inhalten zu befriedigen. Jans Erfahrung und Vision werden wesentlich zu den Expansionsplänen beider Unternehmen beitragen."

Bis zur Übernahme 2018 war Telepool eine gemeinsame Distributionstochter von BR, MDR, SWR Media Services und Telvetia S.A., einer Tochtergesellschaft der SRG. Seither entwickelt man sich zu einem Unternehmen, das verstärkt auch produziert. Das Ziel: Telepool will alle Rechte an einem Programm halten, um diese weltweit vermarkten zu können. Anfang dieses Jahres erwarb Telepool die deutschen Vertriebsrechte an Will Smiths neuem Film "King Richard", den die Westbrook Studios, eine Abteilung der Westbrook Inc. für Warner Bros. produziert.

Reto Eigenmann, CEO von Elysian Fields, bedankt sich in einer Pressemitteilung von André Druskeit, der Telepool in den vergangenen zwei Jahren durch den Umbau navigiert hat. "Wir möchten Herrn Druskeit herzlich dafür danken, dass er die Transformation der Telepool-Gruppe nach dem Verkauf Mitte 2018 gestaltet und verantwortet und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft unter den neuen Gesellschaftern gelegt hat", sagt er.