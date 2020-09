am 04.09.2020 - 13:51 Uhr

Olaf Schröder, der im September 2017 an die Spitze der mittlerweile in Sport1 Medien AG umbenannten Constantin Medien AG berufen wurde, wird das Unternehmen auch in den nächsten Jahren führen. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender wurde nun bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Auch Matthias Kirschenhofers Vorstandsvertrag wurde entsprechend verlängert.

Schröder koordiniert bei Sport1 Medien die Vorstandspolitik und verantwortet die strategische Entwicklung der Sport1 Medien AG, die M&A-Aktivitäten, Kommunikation, Personal sowie die Aktivitäten der Töchter, zu denen u.a. Sport1, Plazamedia und Leitmotif Creators gehört. Zugleich ist er weiterhin auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. Matthias Kirschenhofer verantworte die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance und Investor Relations. Zugleich ist er auch weiterhin in der Geschäftsführung der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH tätig, jeweils verantwortlich für den Bereich Vermarktung.

Paul Graf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sport1 Medien AG: "Die Vertragsverlängerungen mit Olaf Schröder und Dr. Matthias Kirschenhofer sorgen für Kontinuität und Stabilität in der Führung des Konzerns. Ich freue mich sehr, dass Herr Schröder und Herr Dr. Kirschenhofer nach dem erfolgreichen Ergebnis bei der Bundesliga-Rechtevergabe den eingeschlagenen Weg weitergehen wollen, sich langfristig dem Unternehmen verpflichtet haben und das Team in Ismaning durch diese Krise, welche eine große Herausforderung für alle Medienunternehmen darstellt, führen werden."