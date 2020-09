"Aspekte" war die erste überregionale Kultursendung im deutschen Fernsehen, bereits seit 1965 ist das Format auf Sendung. Im Jahr 2020 kommt es nun zu großen Veränderungen: So kehrt die Sendung ab Oktober dem Studio den Rücken, der Sender baut das Format dann zu einem Reportageformat um. Man wolle hin zu den Orten, an denen Kultur erlebbar sei und gesellschaftliche Debatten geführt würden, so das ZDF in einer Pressemitteilung.

Ab dem 23. Oktober ist "Aspekte" also ein Reportageformat. Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück sind fortan unterwegs, präsentieren Themen und treffen Kulturschaffende und andere Gesprächsgäste an den unterschiedlichsten Plätzen der Republik. Neu auch ist auch die Tatsache, dass die Sendung künftig immer schon am Ausstrahlungstag ab 21 Uhr in der Mediathek verfügbar sein wird.

Als letzte Sendung im Studio findet am 16. Oktober eine 75-minütige "Aspekte"-Literaturgala anlässlich der Frankfurter Buchmesse statt. In Zusammenarbeit mit der Messe werden nationale wie internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, darunter Richard Ford, Joachim Meyerhoff, Olivia Wenzel und Bernhard Schlink. Außerdem wird der "Aspekte"-Literaturpreis 2020 verliehen.





Anne Reidt, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Kultur, sagt zu den anstehenden Veränderungen: "Auch wir mussten auf Corona reagieren: 'aspekte' war 'on tour' und hat neue Formen der Präsentation gewagt. Statt Fernsehstudio mit oder ohne Publikum, Erlebnis vor Ort. Die positive Zuschauerresonanz in dieser Zeit hat die Redaktion darin bestärkt, diesen Weg nach der Frankfurter Buchmesse konsequent weiterzugehen."

Daniel Fiedler, ZDF-Redaktionsleiter Kultur Berlin: "Man muss sich verändern, um sich treu zu bleiben. Wir verlassen unser Fernsehstudio, und gehen dahin, wo Kultur und Debatte entstehen - auch in der Präsentation. Außerdem ermöglicht uns das neue Reportageformat, 'aspekte' schon um 21 Uhr in die ZDFmediathek zu stellen."

"Aspekte" hat einen ziemlich prominenten Sendeplatz im ZDF, die Kultursendung läuft am späten Freitagabend immer im Anschluss an die "heute show". Der Vorlauf bietet eigentlich einiges an Potenzial, das Zusammenspiel der beiden Sendungen funktioniert aber nur selten gut. "Aspekte" verliert regelmäßig viele Million Zuschauer im Vergleich zum Vorprogramm. Im laufenden Jahr liegt die Kultursendung bei durchschnittlich etwas mehr als einer Million Zuschauer, 2019 sahen im Schnitt 830.000 Menschen zu. Besonders zwischen März und Mai 2020 lief es für "Aspekte" gut. Ob die Sendung auch künftig noch direkt im Anschluss an die "heute show" gezeigt wird, ist unklar. Im November startet bekanntlich auch Jan Böhmermann mit seinem "ZDF Magazin Royale" - wann genau ist bislang noch unklar. Der Freitagabend wäre dafür aber prädestiniert.