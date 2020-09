am 08.09.2020 - 12:20 Uhr

Das ZDF wird im Oktober zwei "Tonio & Julia"-Filme ausstrahlen, die eigentlich schon im April hätten laufen sollten. Wegen des Coronavirus wurden diese damals aber verschoben - nun gibt es neue Termine. So ist "Tonio & Julia - Dem Himmel so nah" am Sonntag, den 11. Oktober, ab 20:15 Uhr zu sehen. Eine Woche später folgt mit "Tonio & Julia - Mut zu leben" der zweite Film der Heimatreihe.

"Tonio & Julia" vollzieht damit den Wechsel auf den "Herzkino"-Sendeplatz, den das ZDF bereits im Februar angekündigt hatte. Corona kam dann dazwischen, im Oktober läuft die Reihe dann aber tatsächlich erstmals gegen den "Tatort" im Ersten. Nachdem in Woche eins noch "Babylon Berlin" als Gegner wartet, zeigt Das Erste am 18. Oktober einen neuen Schweizer "Tatort". Die ersten sechs Filme von "Tonio & Julia" bescherten dem ZDF am Donnerstagabend im Schnitt mehr als vier Millionen Zuschauer. Produziert wird die Reihe von Studio.TV.Film.