Laura Machutta ist seit dem 1. September Geschäftsführerin der Moovie GmbH. Zusammen mit Sarah Kirkegaard und Friedrich Radmann leitet sie nun das Tochterunternehmen der Constantin Film AG. Machutta kommt aus den eigenen Reihen, bereits während ihres Studiums war sie beim Unternehmen im Bereich der Herstellungsleitung tätig und betreut seit 2013 erst als Projektkoordination, dann als Postproductions Supervisorin Produktionen wie die Serie "Schuld nach Ferdinand von Schirach" und die Kinoproduktion "In Zeiten des abnehmenden Lichts".

"Ich danke Oliver Berben sehr für das Vertrauen und freue mich auf die neue Herausforderung. Die Moovie GmbH ist eine besondere Firma mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangen Jahren großartige Filme und Serien produziert hat. Ich bin wahnsinnig stolz und glücklich als Teil des Führungsteams Verantwortung dafür übernehmen zu dürfen", sagt Laura Machutta. Aktuell ist sie für die neue Ferdinand von Schirach-Serie "Glauben", eine Co-Produktion von TVNow und Moovie, als Herstellungsleiterin tätig. Zu ihren Projekten als Produktionsleiterin zählen das TV-Event "Wendezeit" und die Netflix-Produktion "Freaks" (Pssst! Film-Produktion). Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin wird sie weiterhin die Projekte der Moovie GmbH als Herstellungsleiterin betreuen.

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien bei Constantin Film, sagt: "Die Moovie GmbH verwirklicht seit über 20 Jahren konstant und konsequent Produktionen von höchster Qualität für den nationalen und internationalen Markt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Laura Machutta eine überaus talentierte und erfahrene Mitarbeiterin aus eigenen Reihen für die Geschäftsführung gewinnen konnten. Besonders auch, weil sie die wesentlichen Schritte ihrer beruflichen Karriere in der Firma gemacht hat und sie jetzt zusammen mit Sarah Kirkegaard und Friedrich Radmann in die Zukunft führen wird."