am 08.09.2020 - 18:01 Uhr

Dass Serien eine ziemlich gute Möglichkeit sind, gerade auch jüngere Zuschauer online zu erreichen, hat sich mittlerweile augenscheinlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen herumgesprochen - überall rüstet man in diesem Bereich nämlich aktuell auf. Auch der Kultursender Arte baut sein Angebot aus: Ab dem 3. Oktober macht man in der Arte-Mediathek eine ganze Reihe britischer Serien verfügbar.

Dazu gehören etwa "The Virtues" von Regisseur und Drehbuchautor Shane Meadows, die Comedyserie "Inside No 9", die Mini-Serie, "Stag-Junggesellenabschied", die starbesetzte Serie "Young Doctor's Notebook" mit Daniel Radcliffe und Jon Hamm oder der Comedy-Thriller "Ill Behaviour" sowie die Sitcoms "Detectorists" und "Mum". Alle diese Serien sollen auch nicht nur kurz, sondern über mehrere Monate bis ins Jahr 2021 verfügbar sein. Dieses Online-Angebot wolle man kontinuierlich mit "Kult- und Ausnahmeserien" ebenso wie frei zugänglichen Premieren ausbauen, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus soll auch die Online-Verfügbarkeit des linearen Angebots weiter verbessert werden. So wird die ARTE-koproduzierte Serie "Kampf um den Halbmond ("No Man's Land") , die einen jungen Franzosen (Felix Moati) nach Syrien auf eine waghalsige Suche nach seiner Schwester (Melanie Thierry) führt, schon ab dem 18. September und nobh bis zum 30. Mai 2021 online in der Mediathek stehen. Die lineare Austrahlung des Familiendramas und Spionagethrillers ist ab dem 26. November geplant.