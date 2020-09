Mit einem Mashup aus der eingängigen Titelmelodie der Zeichentrickserie "Alfred J. Kwak" und einer Real-Verfilmung eines bekannten "This is fine"-Meme kündigt Jan Böhmermann am Dienstag den Start des neuen "ZDF Magazin Royale" für den 6. November an. "Ist doch alles gut", sagt Böhmermann im brennenden Raum sitzend dann fürs Publikum des ZDF-Hauptprogram auch noch einmal auf deutsch.

Unklar bleibt hingegen die Situation hinter den Kulissen der neuen Sendung. Bekannt ist zwar, dass die Kölner Produktionsfirma und ZDF-Tochter Gruppe 5 zusammen mit Jan Böhmermann ein neues Unternehmens namens Ufe gründet. Wie jedoch die Zusammenarbeit mit der bisherigen Produktionsfirma btf funktionieren wird, die weiter als Dienstleister agieren soll, bleibt abzuwarten. Die angekündigte Trennung zwischen Jan Böhmermann und seinen langjährigen Weggefährten Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann überraschte im Sommer.



Das am Dienstag veröffentlichte Video wurde über den noch kargen YouTube-Kanal des ZDF Magazin Royale veröffentlicht. Bereits 797.000 Abonnenten des Kanals verraten: Es ist der bisherige Account des "Neo Magazin Royale", dessen von btf produzierten Inhalte allerdings allesamt offline genommen wurden.