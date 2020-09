Nitro hat neue Folgen von "Medical Detectives" in Aussicht gestellt. Diese sollen ab dem 3. Oktober immer samstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. An diesem Tag kehrt auch "Anwälte der Toten" mit neuen Ausgaben ins Programm des Senders zurück, hier geht’s um 21:05 Uhr los. Während bei "Medical Detectives" Morde aus den USA rekonstruiert werden, stehen bei "Anwälte der Toten" um deutsche Kriminalfälle.

"Medical Detectives" ist so etwas wie die Speerspitze der boomenden True-Crime-Formate. Mit Wiederholungen des Formats kommt Vox in der Nacht immer wieder auf zweistellige Marktanteile, manchmal sind sogar mehr als 20 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe drin. "Medical Detectives" ist so oft auch das erfolgreichste Format im Nachtprogramm. Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag waren für Vox in der Spitze 20,5 Prozent Marktanteil drin.

In nachgestellten Szenen, Dokumentarteilen und Interviews mit den beteiligten Ermittlern zeigt die Reihe, wie es gelingt, auch scheinbar perfekte Verbrechen aufzuklären. "Medical Detectives" gehört zu den Pionieren des Genres Crime-Doku. Schon seit 1996 läuft die von Paul Dowling entwickelte Sendung mit großem Erfolg in den USA, inzwischen ist "Medical Detectives" in rund 150 Ländern der Welt zu sehen. Auch bei Nitro waren bislang schon Wiederholungen des Formats zu sehen. Die neuen Folgen laufen ab dem 18. September übrigens auch schon im Pay-TV, RTL Crime zeigt die frischen Ausgaben ab 20:15 Uhr.





In den neuen Ausgaben von "Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf" geht es unter anderem um den Fall der Eheleute Joachim und Bärbel Lindner, die 2008 in einer kleinen Gemeinde in Niederbayern ermordet wurden, um die Verkäuferin Klara Weiß, die 1989 in Brandenburg Opfer eines Sexualverbrechens wurde sowie um einen Kriminalfall, der sich im Jahr 2007 in Sehnde bei Hannover ereignete, als Helmut und Marianne Ludwig von einem unbekannten Mann in ihrem Zuhause angegriffen wurden. "Anwälte der Toten" ist bereits vor TV-Ausstrahlung auf TVNow abrufbar.