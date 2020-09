Seit dem Start von "Mario Barth deckt auf" geht es in der RTL-Sendung um Steuerverschwendungen aller Art. Dass das nicht immer ganz seriös ist, haben wir bereits mehrfach berichtet. Im vergangenen Jahr erhielt Mario Barth von den DWDL.de-Lesern sogar den Super-Günther als Medienpeinlichkeit des Jahres. Nun hat RTL ein Special seiner Sendung angekündigt.

Wenn man am 6. Oktober eine neue Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" zeigen wird, geht es monothematisch um den Berliner Flughafen BER. Dieser soll Ende Oktober tatsächlich in Betrieb gehen, nachdem der Termin zur Eröffnung in den vergangenen Jahren gleich mehrfach verschoben wurde. Barth hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem BER beschäftigt. In dem Special geht es noch einmal ausführlich um das Pannen-Projekt, Barth durfte den Flughafen dafür auch erstmals betreten.