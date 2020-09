Bis zur 24. Staffel hat NBC seinen Dauerbrenner "Law & Order: Special Victims Unit" inzwischen vorzeitig verlängert - den Status als die am längsten laufende aktuelle US-Primetime-Serie wird sie also noch eine ganze Weile behalten. Hierzulande steht ab dem 9. Oktober nun aber erstmal die Ausstrahlung der 21. Staffel an - und zwar zurück auf dem alten Sendeplatz freitags um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen gibt es dort dann in Doppelfolgen zu sehen.

Für Fans der Serie ist das eine gute Nachricht - zuletzt machte Vox es den Zuschauern nämlich gar nicht so leicht, der Krimiserie zu folgen. Im Herbst vergangenen Jahres verschob man die Erstausstrahlungen überraschend auf den späten Samstagabend, wo sie bedingt durch die davor laufenden Spielfilme zu ständig wechselnden Zeiten starteten. Als Mittwochs andere Serien floppten, musste die "Special Victims Unit" kurzfristig auch dort einspringen und lief dann mehrere Wochen sowohl mittwochs als auch samstags mit neuen Folgen. Das hat die zuletzt ohnehin schon mauen Quoten weiter gedrückt, im Schnitt sahen weniger als 600.000 Zsuchauer zu, in der Zielgruppe lag der Marktanteil nur bei wenig mehr als 4 Prozent. Ob das Freitags nun erheblich besser wird, ist aber fraglich, auch dort wurden zuvor nur noch Marktanteile unter der 5-Prozent-Marke erzielt.

Mit "Law & Order: Special Victims Unit" kehrt zudem noch eine weitere US-Krimiserie ins Vox-Programm zurück: Ebenfalls ab dem 9. Oktober zeigt Vox freitags ab etwa 23 Uhr dann die neuen Folgen der fünften Staffel von "Chicago P.D". Auch diese Serie konnte die in sie gesetzten Hoffnungen aus Quotensicht nie erfüllen und lag zuletzt bei nur rund fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Schon am Wochenende zuvor gibt's übrigens ein Wiedersehen mit den "Beet-Brüdern". Dann zeigt Vox am Sonntagvorabend ab 18:10 Uhr neue Folgen der Dokusoap, in der Gärten umgestaltet und verschönert werden.