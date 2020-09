Seine besten Zeiten hat "The Walking Dead" längst hinter sich. Die immer gleichen Geschichten haben in den vergangenen Jahren für stetig sinkende Quoten gesorgt, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Nun hat AMC das Ende seiner trotz allem nach wie vor erfolgreichen Serie angekündigt. 2022 soll nach der dann elften Staffel endgültig Schluss sein. Bis dahin können sich die Fans aber noch auf viele Folgen freuen.

Das im Frühjahr verschobene Staffelfinale des zehnten Durchlaufs wird Anfang Oktober gezeigt. Darüber hinaus hatte AMC bereits vor einigen Wochen sechs zusätzliche Folgen angekündigt, die der zehnten Staffel zugerechnet werden und die 2021 ausgestrahlt werden. Die finale Staffel hat zudem Überlänge und umfasst 24 Episoden, bislang bestand ein Durchlauf meist aus 16 Folgen. Die ersten zwölf Episoden der elften Staffel sollen im kommenden Jahr zu sehen sein, 2022 folgen dann schließlich die letzten zwölf Folgen.

Während das Ende der Original-Serie damit näher rückt, gibt es aber darüber hinaus reichlich Zombie-Nachschub. Mit "Fear the Walking Dead" läuft bereits seit 2015 ein Spin-Off, die neue Staffel startet im Oktober. Demnächst startet zudem "The Walking Dead: World Beyond". Geplant sind außerdem "Walking Dead"-Filme mit Andrew Lincoln aka Rick Grimes.

Darüber hinaus hat AMC nun noch zwei Spin-Offs angekündigt. In einem werden Norman Reedus und Melissa McBride zu sehen sein. Die beiden spielen in der Zombieserie die Figuren Daryl und Carol und gehören seit vielen Jahren zum Hauptcast. Die erste Staffel dieses Spin-Offs wird es aber erst 2023 auf die Bildschirme schaffen. Worum es gehen wird, ist noch unklar. Ebenfalls neu angekündigt wurde jetzt das Spin-Off "Tales of the Walking Dead". Dabei handelt es sich um eine Anthologie-Serie, bei der in jeder Folge eine Person im Mittelpunkt der Erzählung stehen soll.

Auch wenn die Quoten des Originals zuletzt stark rückläufig waren, sind vier Spin-Offs und mehrere angekündigte Filme zur Serie Zeugnis des Erfolgs von "The Walking Dead". "Wir haben noch eine Menge spannender Geschichten zu erzählen. Das Ende wird ein Beginn von mehr Walking Dead sein - brandneue Geschichten und Charaktere, bekannte Gesichter und Orte, neue Stimmen und neue Mythologien. Es wird ein großes Finale, das zu neuen Ufern führen wird. Die Evolution steht vor der Tür. The Walking Dead lebt", sagt Scott Gimple, ehemaliger Showrunner von "The Walking Dead" und Chef des gesamten Franchise bei AMC.