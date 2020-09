am 12.09.2020 - 08:50 Uhr

Schon in der vergangenen Woche ist eine neue Ausgabe der "heute show" zu sehen gewesen. Dabei handelte es sich aber nur um ein Special mit Lutz van der Horst und Fabian Köster, in dieser Woche gab es nach der Sommerpause die erste reguläre Ausgabe der Satire-Sendung zu sehen. Mit 1,18 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Sendung den Tagessieg in dieser Altersklasse. Nicht einmal die Privatsender hatten zur besten Sendezeit mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 17,7 Prozent.

Und auch insgesamt lief es für Oliver Welke sehr gut: 3,96 Millionen Zuschauer sorgten beim Gesamtpublikum für starke 18,3 Prozent. Bei den Zuschauern ab drei Jahren holte sich das ZDF darüber hinaus den Primetime-Sieg: "Der Kriminalist" und "SOKO Leipzig" unterhielten jeweils 4,37 Millionen Menschen, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte mit 4,58 Millionen eine noch etwas höhere Reichweite. Nach 20:15 Uhr war das ZDF aber Marktführer, 16,3 und 16,2 Prozent Marktanteil erzielten die beiden Serien.

Aber auch beim Ersten muss man nicht unzufrieden sein. Mit dem Drama "Käthe und ich - Zurück ins Leben" erreichte man zur besten Sendezeit 3,82 Millionen Menschen und 14,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 6,4 Prozent vor "Der Kriminalist", der sich mit 5,5 Prozent begnügen musste. "SOKO Leipzig" brachte es bei den jüngeren Zuschauern später immerhin noch auf 6,7 Prozent.

Warum das ZDF ab November übrigens lieber Jan Böhmermanns neues "ZDF Magazin Royal" im Anschluss an die "heute show" zeigt, ließ sich am Freitag übrigens mal wieder gut beobachten: Nach der bockstarken Satire-Sendung fiel "Aspekte" auf nur noch eine Million Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sackte auf 6,1 Prozent ab. Und aus dem 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden auf einen Schlag nur noch 6,8 Prozent. Der Audience Flow zwischen Welke und Böhmermann sollte besser funktionieren.