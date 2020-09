Die Mediengruppe RTL Deutschland ordnet mit sofortiger Wirkung einzelne Geschäftsbereiche neu und bündelt Verantwortlichkeiten im Management, da Jan Wachtel (Geschäftsführer digitale Medien & journalistische Inhalte) das Unternehmen verlässt. In einer eMail an die Mitarbeiter, die DWDL.de vorliegt, spricht Wachtel von einer intensiven und spannenden Zeit. "Wir haben Fehler gemacht - und daraus gelernt. Wir hatten Gestaltung-Spielraum - und haben ihn genutzt."

Als Erfolge führt er eine Million Abonnenten bei TVNow und den Aufbau des "Inhalteherz", einer Zentralredaktion der Mediengruppe, an. "Gleichzeitig ist die Tatsache, dass so wichtige Zwischenziele erreicht sind, auch der Grund für mich, gerade jetzt neue Wege einzuschlagen", schreibt Wachtel, der auf eigenen Wunsch geht. "Mein ausdrücklicher Dank gilt Bernd Reichart für den Gestaltungsspielraum und meinem großartigen Team für die Zusammenarbeit, die nicht nur erfolgreich war, sondern auch viel Spaß gemacht hat."

Wachtels Abschied in Köln-Deutz kommt allerdings nicht völlig überraschend. Seine Aufbauarbeit insbesondere bei TVNow ist unbestritten, aber schon im Dezember vergangenen Jahres hat TVNow mit Henning Tewes und Henning Nieslony eine neue Doppelspitze erhalten, die auch nach außen hin als Geschäftsführer des Streamingdienstes auftraten und damit bereits die Frage aufwarfen, welche Rolle Wachtel künftig spielen wird. Das von ihm mit angestoßene Projekt des Inhalteherz ist wiederum auch ein Schwerpunkt von Tanit Koch, ntv-Geschäftsführerin und Chefredakteurin der Mediengruppe, und damit nach seinem Abgang ebenso unverändert auf Kurs.

Im Zuge seines Abgangs werden jetzt alle kommerziellen, technologischen und digitalen Aktivitäten von Matthias Dang, Geschäftsführer Vermarktung, Technologie und Daten, verantwortet. Sämtliche Inhalte und Marken inklusive des gesamten journalistischen Angebots über alle Mediengattungen hinweg führt künftig Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken, der gleichzeitig Chief Product Officer bei Gruner + Jahr bleibt. Im Zuge der Veränderungen wird Stephan Schmitter, neben seiner Tätigkeit als Head of Audio der Mediengruppe RTL und CEO von RTL Radio Deutschland, weiterer Geschäftsführer von infoNetwork. Er berichtet auch in seiner neuen Funktion an Stephan Schäfer.



"Ich akzeptiere den Wunsch von Jan Wachtel nach unternehmerischer Veränderung, denn mit dem Erreichen ambitionierter Ziele ist dafür jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben TVNow als führenden lokalen Streamingdienst etabliert. Unsere journalistischen Digitalangebote, unser Nachrichtensender ntv und die News-Sendungen sind substanziell gewachsen. Und zeitgleich haben wir mit dem Bau unserer Zentralredaktion unsere journalistische Infrastruktur in die digitale Welt überführt", erklärt Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland.

"Für seinen außerordentlichen Einsatz und seinen Gestaltungswillen danke ich Jan ausdrücklich und wünsche ihm für die Zukunft beruflich und persönlich alles Gute." Er freue sich, dass Matthias Dang und Stephan Schäfer noch mehr Verantwortung übernehmen: "Bei ihnen weiß ich die Geschäftsbereiche in den allerbesten Händen. Beide stehen für große Entschlossenheit und Tatkraft verbunden mit großer Leidenschaft für unsere Angebote."