Am Sonntagvorabend hatte RTL zuletzt wenig Erfolg. Mit "Heimlich verliebt" ist gerade erst ein neues Format schwach zu Ende gegangen, echte Leuchttürme hat man in Köln hier nicht mehr wirklich. Nun versucht man es in wenigen Wochen mit Spezial-Ausgaben von den "Superhändlern". Zwei entsprechende Folgen hat RTL für den 27. September und 4. Oktober angekündigt.

Das Besonderes: Anders als in den regulären Ausgaben der Sendung tauchen in den Specials Prominente auf, die ihre Gegenstände den "Superhändlern" verkaufen wollen. In Woche eins sind Pietro Lombardi, Mirja Boes und Oliver Pocher zu sehen, eine Woche später versuchen Hardy Krüger Jr. und Cheyenne Pahde ihr Glück in der Sendung. Moderiert werden die Specials wie gehabt von Sükrü Pehlivan. "Die Superhändler" sind 2018 im Nachmittagprogramm von RTL gestartet und erzielen in der Regel zweistellige Marktanteile. Ein großer Erfolg ist das Format aber nicht. Zwar gibt es immer wieder Ausreißer nach oben, oft sind die Marktanteile aber eben auch einstellig. Im Schnitt liegt die Sendung im aktuellen Jahr bei 10,2 Prozent Marktanteil. Das liegt aber auch daran, weil das Format derzeit zwei Stunden hintereinander läuft. Die zweite "Superhändler"-Folge am Nachmittag füllt derzeit noch die Lücke, die "Marco Schreyl" hinterlassen hat.