In der Frühjahrs-Staffel von "The Masked Singer" steckte Sonja Zietlow noch im Hasenkostüm, nun wird die Moderatorin erneut in der erfolgreichen ProSieben-Show zu sehen sein - und zwar als Teil des Rateteams. Wie der Sender am Dienstag ankündigte, wird Zietlow in der dritten Staffel zusammen mit Bülent Ceylan und einem wöchentlich wechselnden Gast versuchen zu erraten, welche Promis sich hinter den aufwendig gestalteten Masken verbergen.

Bereits vor ein paar Wochen war bekannt geworden, dass Ruth Moschner und Rea Garvey in der Herbst-Staffel von "The Masked Singer" eine Pause einlegen werden. Beide sollen stattdessen im Frühjahr wieder mit dabei sein (DWDL.de berichtete). Auf diese Weise will ProSieben wohl möglichen Abnutzungserscheinungen vorbeugen, die dem Format durch die erhöhte Schlagzahl mit zwei Staffeln pro Jahr droht.

Überraschend ist die Verpflichtung von Sonja Zietlow aber allemal, stand sie in den vergangenen Jahren doch vorwiegend für RTL vor der Kamera - unter anderem als Moderatorin des jährlichen Quoten-Hits "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Masken-Erfahrung bringt Zietlow allerdings nicht nur durch ihre Teilnahme an "The Masked Singer" mit: Im vergangenen Jahr hatte sie bei RTLzwei den wenig erfolgreichen Show-Neustart "Wild im Wald" präsentiert, in dem die Kandidaten in übergroßen Tierkostümen durch einen Hindernis-Parcours strauchelten.

Ihr Mitwirken bei "The Masked Singer" hatte indes schon im Frühjahr für Verwunderung gesorgt. "Ich konnte 'Masked Singer' jetzt natürlich nicht mit RTL direkt abstimmen, aber das ist kein Problem", erklärte Zietlow damals der "Bild"-Zeitung. "Ich freue mich immer über Anfragen, von allen Sendern. Ich habe ja auch keinen Exklusivvertrag." Nun freut sie sich, wieder zur "Masked Singer"-Familie zu gehören, wie die Moderatorin betont. "In Wahrheit mach ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen - weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat."

Ausstrahlungstermin steht fest

Einen Sendetermin gibt es inzwischen übrigens auch: Ab dem 20. Oktober sind die neuen Folgen von "The Masked Singer" jeweils dienstags um 20:15 Uhr zu sehen - erneut moderiert von Matthias Opdenhövel. "Bei einer so großen Show wie 'The Masked Singer' ist es uns wichtig, dass wir dem Zuschauer in einer vertrauten Show immer wieder einen frischen Impuls schenken", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann zu den personellen Neuerungen und verspricht: "Im Frühjahr 2021 werden Ruth Moschner und Rea Garvey wieder mit unseren Zuschauern rätseln."