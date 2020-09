"Es war gut und jetzt ist es auch mal gut": So kommentierte Günther Jauch vor anderthalb Jahren im Gespräch mit DWDL.de den Verkauf seiner Produktionsfirma i&u TV an das damals noch namenlose neue Medienhaus, das Fred Kogel derzeit mit Unterstützung von Finanzinvestor KKR formt. Das Produktionsgeschäft in Köln lief seitdem weitgehend unverändert weiter, auch weil Fred Kogel und KKR zunächst einmal weiter mit dem Aufbau von dem beschäftigt waren, was erst Monate später überhaupt Leonine genannt wurde.

© Leonine Leonine-CEO Fred Kogel

Pocher brachte i&u TV an seine Grenzen

Doch das wird sich ändern. Es kommt Bewegung in „die Behörde“, ein Spitzname der immer wieder bei den Recherchen zu diesem Artikel von Künstlern und Geschäftspartnern zu hören ist. Gemeint ist das meist durchaus liebevoll. Verlässlichkeit in einer Branche voller Versprechungen und Flüchtigkeit wird geschätzt, aber es nimmt natürlich auch den Führungsstil und die Behäbigkeit aufs Korn. Die brachte jüngst sogar Oliver Pocher auf die Palme, der seit Jahren dank Fürsprache von und Freundschaft mit Günther Jauch mit i&u zusammenarbeitet.

Mit Leonine gründete er im Frühjahr die Produktionsfirma Pool of Brainz, um die spontan entwickelte LateNight „Pocher - gefährlich ehrlich“ für RTL zu produzieren. Ein eigenes Team hat die Firma noch nicht, de facto produzierte i&u TV. Pochers drängendes und oft sehr tagesaktuelles Sendungsbewusstsein sowie Comedy als Genre sind allerdings nicht gerade Stärken von i&u TV. Ein Beitrag wäre beinahe gar nicht rechtzeitig fertig geworden. Es kam zur Aussprache und der Sorge Pochers, dass die Show in den Händen von i&u TV nicht lange on air bleiben würde. Kein idealer Star für Pierre Uebelhack, der im Mai als SVP Entertainment Production genau dafür gekommen ist.





© RTL "Pocher - gefährlich ehrlich"

Unscheinbar aber stetig gewachsen

Schmuckloser Firmensitz, um mit dem Plakativen anzufangen, ist der Kölner Hohenzollernring, wo das stetig gewachsene Unternehmen immer wieder neue Büroflächen dazu genommen hat und sich inzwischen auf diverse Etagen in mehreren Häusern erstreckt. Allesamt im für Köln typischen Baustils des Ästhetisch-Anspruchslosen. Im Erdgeschoß des Stammhauses eine der berüchtigten Ring-Diskotheken von Köln mit gelegentlichen „Gangbang“-Parties, nebenan ein unscheinbares Hotel und ein Wettbüro. In weiterer Nachbarschaft einerseits das ehemalige Capitol-Theater ("Harald Schmidt Show“) das gerade als Supermarkt neu eröffnet wird, aber auch Unternehmen wie BBC Studios und DWDL.de.

Am Hauseingang hängt ein überschaubar großes Firmenlogo, bis vor einigen Wochen noch äußerst pragmatisch mit der Unterzeile "Wir produzieren Stern TV“ versehen war - sinnbildlich für die langjährige Wahrnehmung und Selbstdarstellung des Unternehmens, denn genau dafür war i&u TV in der Branche lange bekannt: Die Firma, mit der Jauch seine RTL-Sendung am Mittwochabend selbst produzierte - dazu noch am Jahresende „Menschen, Bilder, Emotionen“.

© imago images / Metodi Popow Günther Jauch (2008)

Abenteuer in Berlin, Wachstum in Köln

Der Polittalk in Berlin - ein Kraftakt für die Firma und die aufregendste Expansion in der bisherigen Firmengeschichte. Die sonntägliche Gesprächssendung wurde in Berlin produziert, einem Standort mit dem Jauch selbst immer geliebäugelt hat. Dass sein Herz privat für Potsdam schlägt, ist bekannt. "Es gab mal die Überlegung nach Berlin respektive Potsdam zu gehen. Da gab es sehr schöne Anreize mit i&u TV umzuziehen. Ich hätte das eigentlich auch nicht ungern gemacht, aber gerade bei unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen gab und gibt es eine erhebliche Lobby für Köln. Am Ende haben zwei Dinge den Ausschlag gegeben: Das Votum unseres Teams und die Nähe zu RTL, unserem wichtigsten Partner, die für uns entscheidend waren."



Auch wenn Jauchs Ausflug in den öffentlich-rechtlichen Polittalk in der Erinnerung präsenter ist, so entwickelte sich i&u TV parallel dazu in diesen Jahren zu einer festen Größe im non-fiktionalen Unterhaltungsfernsehen und wurde endgültig mehr als die Firma hinter "Stern TV" und "Chartshow". Mit "5 gegen Jauch" (seit 2009 für RTL), Kai Pflaumes "Klein gegen groß" (seit 2011 für Das Erste) und seit 2013 "Die 2" bzw. nach Relaunch "Denn Sie wissen nicht was passiert“ (gerade mit einem Deutschen Fernsehpreis für die Moderation ausgezeichnet) kamen große und immer noch laufende Unterhaltungsshow dazu.





© getty images / Franziska Krug Andreas Zaik, Steffen Hallaschka (2012)

Selbst das nüchterne Firmenlogo ist eher Ausdruck von Notwendigkeit als gewolltem Branding. Geschäftsführer Andreas Zaik hat in 20 Jahren kein recherchierbares Interview gegeben. Inhaber Jauch übernahm die PR-Arbeit. Selbst Fotos vom Lenker des Unternehmens sind eine echte Seltenheit. So blieb die Strategie des Hauses oft ein Rätsel - bis jetzt. Nach der Leonine-Übernahme hat i&u TV besonders die Entwicklungen im Digitalen ausgebaut, hat im schwierigen Corona-Jahr viel entwickelt - und kommuniziert diese Ambitionen im Zweifel am Geschäftsführer vorbei.

„Zusammen mit Christian Meinberger und dem i&uTV-Team haben wir das i&u TV-Produktionsportfolio im letzten Jahr um neue Shows sowie die Digital Originals und den Aufbau von Web-Channels erfolgreich erweitert. i&u TV ist in den vergangenen Monaten in diesem Bereich signifikant gewachsen. Wir haben hier noch Einiges zusammen vor“, erklärt Fred Kogel, CEO von Leonine auf Anfrage von DWDL.de zur Rolle von i&u TV.



Kogel weiter: „Wir sind im Non-Fiction Bereich mit dem hervorragenden Team bei i&u TV und auch mit unserer Münchner Produktionsfirma Odeon Entertainment sehr gut und komplementär aufgestellt, sowohl was große Primetime Shows wie auch Informationssendungen und Dokusoaps und Daytime-Formate anbelangt.“ Künftig werden beide Firmen dann von Nina Etspüler koordiniert, die nach DWDL.de-Informationen 2021 als Head of Unscripted zu Leonine kommt.

Digitale Marken und Events: i&u verändert sich

Vom klassischen Auftragsproduzenten zum Thinktank für digitale Ideen, die erstmal entwickelt und später erst finanziert werden - das ist ein radikales Umdenken für ein auch personell beständiges Produktionshaus wie i&u TV. Bestes Beispiel: Geschäftsführer Andreas Zaik hat mit Jauch zusammen vor 30 Jahren „Stern TV“ aus der Taufe gehoben. Was Leonine verlangt ist die Lust am kalkulierten Risiko, per se keine Stärke für ein Unternehmen mit dem Ruf einer Unterhaltungsbehörde.

© TMG Leonine-CDO Christian Meinberger

Die stillen Jahre unter Jauch sind vorbei

So viel Öffentlichkeitsarbeit gab es zur Strategie von i&u TV noch nie, obgleich das Kerngeschäft natürlich weiter die Produktion großer TV-Formate bleibt. Der neue Besitzer Leonine braucht aber anders als Günther Jauch nicht nur ein solides Jahresergebnis, das sich aus Auftragsproduktionen mit bestehenden Geschäftsbeziehungen speist. Unter Jauch war sich i&u TV lange selbst genug - was im Übrigen schon schwierig genug und eine Errungenschaft im Wettbewerb weitaus kurzfristiger denkender Konkurrenz ist. Die Kontinuität ist rückblickend bemerkenswert.