RTL hat für die kommende Woche ein neues Special bei "Wer wird Millionär?" angekündigt. Erstmals gibt es am 21. September um 20:15 Uhr "Das große Danke-Special" zu sehen. Anders als sonst wissen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht Bescheid: Stattdessen werden sie unter einem Vorwand ins Studio gelockt und dort von einem Freund, Bekannten oder Verwandteen überrascht, der ihnen Danke sagen möchte.

Zum Dank erhalten die Kandidaten einen zusätzlichen Danke-Joker, mit dem sie sich einmalig bei einer Frage mit ihrer Begleitperson, also dem Bewerber, beraten können. Die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante bleibt dennoch bestehen - den Kandidaten stehen also vier oder sogar fünf Joker auf dem Weg zur Million zur Verfügung.

Wie RTL bekanntgegeben hat, wird sich eine Enkelin bei ihrer Oma bedanken, die sie in ihrer Jugend vorm Absturz bewahrte. Darüber hinaus ist ein junger Mann zu Gast, dessen Dank seinem Kampfsporttrainer gilt, der ihn vor der Straße holte. Außerdem bedankt sich eine Sozialarbeiterin bei ihrem befreundeten Kollegen, der ihr in einer Notlage Geld schenkte. Produziert wird das "WWM"-Special mit Günther Jauch von Endemol Shine Germany.

In den vergangenen Wochen hatte der Quiz-Klassiker mit eher schwachen Quoten zu kämpfen - wohl auch, weil sich "Die Höhle der Löwen" auf ihrem neuen Sendeplatz als harter Gegner erwies. In dieser Woche lag der Marktanteil von "Wer wird Millionär?" aber immerhin bei 11,3 Prozent in der Zielgruppe, obwohl es zusätzlich noch Konkurrenz durch den DFB-Pokal gegeben hat.