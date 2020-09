Eigentlich sollten die Eyes & Ears Awards im November in gewohntem Stil vergeben werden. "Bis dahin hoffen wir, dass wir alle wieder aus dem Gröbsten raus sind und uns stabilisiert haben - und vor allem, dass wir uns treffen, austauschen und miteinander feiern können", sagte Corinna Kamphausen, Geschäftsführerin des Branchenverbands Eyes & Ears of Europe, im April (DWDL.de beirchtete). Inzwischen ist klar: Auch an der Verleihung geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber.

Jetzt hat der Verband angekündigt, die Eyes & Ears 2020 erstmals als digitale Veranstaltung über die Bühne bringen zu wollen. Diese findet vom 23. bis 27. November statt und umfasst auch die Award-Show, die in diesem Jahr hybrid umgesetzt und einmal mehr von Wolfram Kons präsentiert wird. Höhepunkt soll die Vergabe des neuen Inspiration Awards sein, der nach 21 Jahren den Excellence Award ablöst und an eine Person geht, die die Kreativbranche im Bereich der audiovisuellen Medien nachhaltig inspiriert. Um wen es sich dabei handelt, soll in den nächsten Wochen kommuniziert werden.

Obwohl in diesem Jahr alles anders ist, wollen die Eyes & Ears eine Kommunikationsplattform bieten, die die europäischen Kreativen zusammenbringt, "anders, aber besonders international, effektiv und inspirierend", wie es heißt. "Insbesondere in diesem Jahr wurde die Kreativität unserer Branche auf den Prüfstand gestellt, aber genau dadurch konnten wir auch unsere Stärke zeigen", zeigt sich Geschäftsführerin Corinna Kamphausen optimistisch. "Gerade bei den Eyes & Ears Awards werden wir wieder innovative, effektive, lustige und spannende Kreativleistungen aus ganz Europa zu sehen bekommen".

So gehe es auch um bewegende Corona-Kampagnen, die in diesem Jahr in Windeseile erstellt wurden. Die Eyes & Ears haben dafür gar eine eigene Kategorie eingeführt: "Best Cases in a Worst Case Crisis".