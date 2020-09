Sesame Workshop, das US-amerikanische Nonprofit-Unternehmen hinter der "Sesamstraße", macht Stefan Kastenmüller zum General Manager für Europa – eine Position, die es dort bislang nicht gab. Der erfahrene Medienmanager soll sich um die Entwicklung einer langfristigen strategischen Vision der gemeinnützigen Kinder-TV-Firma in Europa kümmern. Sesame Workshop will damit nach eigenen Angaben ein "starkes Zeichen für den Ausbau seines Bildungsprogramms für Kinder in Europa und für ein langfristig angelegtes Engagement auf dem europäischen Markt" setzen.

Kastenmüller bekommt das Mandat, "Wachstum für Marke und Geschäft zu generieren", und wird für den Sesame Workshop erstmals lokale Teams in Europa aufbauen. Vor allem gehe es um Akquise und Management von Partnerschaften in den Kernbereichen Consumer Products, Content-Produktion und -Vertrieb, Bildungs- und Sprachprogramme sowie den Ausbau von bildungsorientierter Unterhaltung. Darüber hinaus soll Kastenmüller mit seinem Team aktuelle Themen rund um die Bildung von Kindern identifizieren, die in den europäischen Kernmärkten relevant sind, und entsprechende Programme mit regionalen Partnern und Sponsoren entwickeln. Immer dabei sind natürlich die bekannten Charaktere der "Sesamstraße".

Seine Funktion als General Manager Europe wird Kastenmüller über seine Beratungsfirma Nautilus Consulting ausführen. "Stefan verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Markenaufbau und Business Development für einige der weltweit bekanntesten Marken sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich", so Ed Wells, Senior Vice President und Head of International Media and Education des Sesame Workshop. "Mit dem Ausbau unserer internationalen Expansionsstrategie mit Fokus auf Europa wird Stefan Kastenmüller mit seiner Expertise und Leidenschaft für Kinderinhalte dabei helfen, dass Kinder in der kommenden Generation in der ganzen Region klüger, stärker und netter aufwachsen."

Was die Kinderunterhaltung angeht, knüpft Kastenmüller mit dem neuen Job vor allem an seine Erfahrung bei der einstigen Disney-Tochter Jetix Europe an, deren Geschäftsführer er von 2003 bis 2009 war. Seit 2013 stand er in Diensten der WWE, erst als Europachef, zuletzt als Senior Vice President & Group General Manager EMEA. Dort war er für sämtliche Geschäftsfelder wie Content Media Distribution, OTT-Network, Live-Events, Consumer Products, Sponsoring und Digitales verantwortlich.

"Ich bin mit der Sesamstraße groß geworden", sagt Kastenmüller selbst. "Für mich ist ein Traum wahr geworden, für Sesame Workshop zu arbeiten, eine Organisation, deren Mission es ist, Kinder mithlife beliebtester Charaktere wie Elmo und einmaligen TV-Shows zu inspirieren, sie weiterzubilden und dabei gleichzeitig zu unterhalten."