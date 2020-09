am 17.09.2020 - 10:44 Uhr

RTL hat einen Starttermin für seine Kuppelsendung "Die Bachelorette" angekündigt. Die neue Staffel startet am 14. Oktober und ist dann immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit übernimmt das Format den Sendeplatz vom "Sommerhaus der Stars", das ab sofort auch sonntags zu sehen sein wird und ab Oktober dann ausschließlich dort. Als "Bachelorette" agiert die 24-jährige Melissa Damilia. 20 Single-Männer buhlen in der Sendung um ihre Gunst.

Damilia ist nicht ganz neu im Fernsehen, 2019 war sie bereits bei "Love Island" zu sehen und in diesem Jahr nahm sie am "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei teil. Auf Instagram folgen ihr fast 420.000 Personen. Gedreht wurde "Die Bachelorette" auf Kreta, insgesamt wird RTL acht zweistündige Ausgaben ausstrahlen. Nach dem Finale wird Frauke Ludowig in einem Special die Ereignisse der Staffel noch einmal Revue passieren lassen.

2019 erzielte RTL mit der "Bachelorette" im Schnitt 15,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das waren 1,4 Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Im Schnitt sahen etwas mehr als zwei Millionen Menschen zu - damals lief das Format aber eben auch noch im Sommerprogramm.