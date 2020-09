am 17.09.2020 - 11:31 Uhr

Ralf Dümmel steht bald in einer Reihe mit Karl Lagerfeld, Udo Lindenberg, John Neumeier, Jan Fedder und Jürgen Klopp. Über all diese Personen hat das "Hamburger Abendblatt" in seiner "Collector’s Edition" nämlich schon ein Magazin veröffentlicht - und jetzt kommt eben auch ein Heft über den Investor aus der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" hinzu.

Auf 100 Seiten soll es alles über Dümmel zu erfahren geben. Wie ist er wirklich und wie wurde er zu dem, der er heute ist? Außerdem versprechen die Macher einen "exklusiven Einblick hinter die Kulissen" - sowohl bei der Vox-Sendung als auch bei Dümmels Unternehmen DS Produkte. Familie und Weggefährten sollen zudem Geschichten rund um den Unternehmer erzählen. "Ich war extra nicht bei diesen Terminen dabei, damit alles frei erzählt werden kann", sagt Dümmel. Geschrieben wurde das Magazin von Miriam Opresnik, Chefreporterin beim "Hamburger Abendblatt".

"Als ich die Idee gehört habe, hätte ich nie gedacht, dass man 100 Seiten über mich füllen kann", sagt Dümmel. "Fast ein Jahr hat mich Miriam Opresnik begleitet und mir dabei so einige Geschichten und Geheimnisse entlockt. Das fertige Magazin haut mich einfach um!" Erhältlich ist das Magazin überall dort, wo es Zeitschriften gibt oder auf Amazon. Die Leser müssen 9 Euro für das Dümmel-Heft zahlen.

"Als ich Ralf Dümmel auf dem Hamburger Gründerpreis 2019 wieder getroffen habe, wusste ich sofort, dass wir etwas Besonderes zusammen auf die Beine stellen werden", sagt Vivian Hecker, Gesamtleiterin Marketing und Events beim "Hamburger Abendblatt". „Ralf steht für den hanseatischen Geschäftsmann wie kein anderer und sein Leben bietet interessanten Lesestoff."