"Wir erhöhen seit einiger Zeit die Relevanz von ProSieben, setzen mit Recherchen und Reportagen Themen für Deutschland", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann vor einigen Wochen im DWDL-Interview. Dafür hat man sich neu Jenke von Wilmsdorff an Bord geholt, setzt aber auch weiterhin auf Thilo Mischke, der schon seit 2016 für ProSieben im Einsatz ist. Anfang Oktober gibt's für eine seiner Reportagen nun auch mal wieder eine ganz prominente Sendezeit: Am Montag, 5. Oktober zeigt ProSieben um 20:15 Uhr das "ProSieben Spezial: Arm sein in Deutschland - Was heißt das eigentlich?"

Laut dem letzten Armutsbericht der Bundesregierung sind knapp 16 Millionen Menschen hierzulande von Armut bedroht, insbesondere Arbeitslose, Menschen ohne deutschen Pass oder mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss und 14- bis 25-Jährige. Thilo Mischke spricht in der Reportage mit sechs Betroffenen darüber, wie sie an diesen Punkt gekommen sind und was ihre Wünsche, Ängste und Hoffnungen sind.