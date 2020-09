Bereits zu Jahresbeginn kündigte Sky an, den von Thomas Pletzinger verfassten Roman "Bestattung eines Hundes" als achtteilige Dramaserie adaptieren zu wollen. Die Dreharbeiten sollten eigentlich schon im Sommer starten, doch wegen Corona soll nun wohl bis ins nächste Jahr hinein gedreht werden. Der Cast steht jetzt aber schon mal fest: Wie Sky am Freitag bekanntgegeben hat, übernehmen Friedrich Mücke ("Ballon", "Tatort"), Albrecht Schuch ("Berlin Alexanderplatz", "Bad Banks"), Alina Tomnikov ("Arctic Circle - Der unsichtbare Tod"), Ina Geraldine Guy ("Into the Beat - Dein Herz tanzt"), Daniel Sträßer ("Hausen", "Charité"), und Anne Ratte-Polle ("Es gilt das gesprochene Wort") die Hauptrollen.

Als Autoren zeichnen neben Thomas Pletzinger ("The Great Nowitzki") Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4 Blocks") verantwortlich, die Regie übernehmen David Dietl ("König von Deutschland", "Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht", "Böse Zellen"). Eva Kemme und Martin Heisler sind die Produzenten seitens Flare Entertainment. Für Sky sind Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production, Frank Jastfelder, Director Original Production, und Andreas Perzl als Executive Producer für die Produktion verantwortlich. Gefördert wird die Serie vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FFF Bayern und Piemont Film TV Fund.

"Wir freuen uns sehr, mit diesem großartigen Schauspiel-Ensemble unsere absolute Wunschbesetzung gefunden zu haben", so Martin Heisler, Produzent der erst in diesem Jahr gegründeten Produktionsfirma Flare Entertainment. "Bestattung eines Hundes" sei ein "komplexes Beziehungsdrama". Erzählt werde vom Wesen der Liebe im neuen Jahrtausend, "modern, kosmopolitisch und zwei Jahrzehnte übergreifend. Andreas Perzl von Sky: "Dass wir nun einen so talentierten, authentischen und renommierten Cast für unser nächstes Sky Original gewinnen konnten, macht uns stolz. Mit diesem internationalen Top-Ensemble vor der Kamera von Frank Griebe blicken wir bester Dinge auf die bevorstehende lange Reise von Deutschland über Italien und Finnland nach Kolumbien und in die USA."

Und darum geht's: Der Münchner Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) verlässt überstürzt seine Frau Elisabeth Emmerich (Anne Ratte-Polle) und reist für ein Interview mit dem gefeierten, deutschen Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) nach Italien, wo dieser zurückgezogen mit der Fotografin Kiki Kaufmann (Ina Geraldine Guy) lebt. Mandelkerns Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern, doch Tuuli Kovero (Alina Tomnikov), Svenssons Romanheldin und ewige Liebe, bittet ihn zu bleiben und so wird Mandelkern auf fatale Weise in das Leben der beiden hineingezogen.

Er verstrickt sich daraufhin in eine faszinierende Geschichte, die er aus Svenssons Roman zu kennen glaubt: Ein Liebesdreieck das in Kolumbien begann, in Finnland aufblühte, in New York zerbrach und schließlich mit dem dramatischen Tod von Felix Blaumeiser (Daniel Sträßer) endet.