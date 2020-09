Amazon arbeitet einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge an einer neuen Comedyshow mit prominenten Namen. Dabei soll es sich um eine Adaption der ursprünglich aus Australien stammenden Sendung "Last One Laughing" handeln, bei der eine Gruppe von Comedians im direkten Duell versuchen muss, den jeweils anderen zum Lachen zu bringen. Doch wer lacht, fliegt raus. Laut "BamS" soll die Sendung bereits abgedreht und von Constantin Entertainment produziert worden sein.

Die Namen vor der Kamera sind dabei wahre Hochkaräter: Moderiert werden soll "Last One Laughing" nach Angaben der "Bild am Sonntag" von Michael "Bully" Herbig, darüber hinaus sind Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus mit dabei. Die weiteren Teilnehmer nennt das Blatt bislang nicht. Und auch Amazon gibt sich zurückhaltend und spricht auf Nachfrage von "Spekulationen", zu denen man sich nicht äußern will.

"Last One Laughing", das sich passenderweise mit "LOL" abkürzen lässt, wäre nicht die einzige Comedyshow, die Amazon in der nächsten Zeit an den Start bringen wird. Erst vor wenigen Wochen war bekanntgeworden, dass das Unternehmen für seinen Streamingdienst eine Neuauflage von "Switch reloaded" plant - unter dem Titel "Binge reloaded". Neben Michael Kessler und Martin Klempnow sollen darin auch neue Gesichter zu sehen sein.

"'Everyones favourite TV show' ist die Strategie", erklärte Christoph Schneider, Chef von Prime Video in Deutschland, Mitte August im Interview mit DWDL.de. "Nicht alle müssen das gleiche mögen, aber jeder etwas für sich finden können." Für den Fiction-Bereich hat Amazon bereits "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" und "Deutschland 89" angekündigt. Letzteres soll ab Freitag zum Abruf bereitststehen (DWDL.de berichtete).