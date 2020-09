am 21.09.2020 - 12:06 Uhr

Vor einigen Wochen hat ViacomCBS sein "Noggin"-Angebot auch in Deutschland gestartet. Das interaktive Lernprogramm von Nick Jr. richtet sich an Vorschulkinder und ist ab sofort auch bei Prime Video Channels in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Frankreich verfügbar. Auf dem Kanal können die Abonnenten ganze Episoden oder kurze Videos von Nick Jr. ansehen oder herunterladen. Die Rede ist von "pädagogischen Inhalten mit vertrauten Nick Jr.-Figuren", darunter unter anderem "PAW Patrol", "Dora" und "Shimmer und Shine".

Der Noggin-Channel kann 30 Tage lang gratis getestet werden und kostet danach monatlich 3,89 Euro. "Der Launch von Noggin bei Amazon Prime Video Channels ist ein wichtiger Meilenstein unserer europäischen OTT-Strategie", sagt David Lynn, President & CEO von ViacomCBS Networks International. "Wir treiben damit den Fortschritt unserer internationalen Streaming-Strategie voran und vertiefen mit diesem Angebot unserer weltweit bekannten Inhalte für Kinder unsere bestehende Zusammenarbeit mit Prime Video."

Steffen Kottkamp, Brand Director Nick, kündigte im August im DWDL.de-Interview den Ausbau des Noggin-Angebots an, damals war es nur auf Apple TV verfügbar. Noggin kam 2015 in den USA auf den Markt, mittlerweile ist es in 23 europäischen Ländern über diverse Plattformen verfügbar.