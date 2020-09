Schlechte Nachricht für Fans von "Pretty Little Liars: The Perfectionists". Wenige Wochen nach dem Start gibt Sixx der Serie einen späteren Sendeplatz. Schon von dieser Woche an läuft der kurzlebige Ableger von "Pretty Little Liars" knapp eine Stunde später als bisher und damit donnerstags um 22:05 Uhr.

Sixx reagiert damit auf die schwachen Quoten der Serie, die in der vergangenen Woche gerade mal noch 0,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt schalteten lediglich 50.000 Zuschauer ein - zu wenig für die Ansprüche des Frauensenders, der im Gegenzug die "Charmed"-Dosis erhöht und davon fortan ab 20:15 Uhr Doppelfolgen ausstrahlen wird.

Durch den späteren Sendeplatz von "Pretty Little Liars: The Perfectionists" müssen auch Fans von "Shadowhunters" künftig länger wach bleiben. Hier beginnt die Ausstrahlung der Doppelfolgen ab diesem Donnerstag erst um 23:00 Uhr.