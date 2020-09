Wenn ProSieben ab dem 20. Oktober die neue Staffel von "The Masked Singer" dienstags zur besten Sendezeit ausstrahlen wird, will man bei RTL nicht klein beigeben. Nun hat der Sender angekündigt, dass "Wer wird Millionär?" in dieser Woche vom Montag auf den Dienstag wechselt - und dann eben gegen die Musik-Rateshow bei ProSieben antreten wird. Was stattdessen montags ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird, will RTL noch nicht bestätigen. In den letzten Jahren startete aber immer "Bauer sucht Frau" Mitte Oktober montags.

RTL schickte Günther Jauch bereits im Frühjahr gegen die zweite "Masked Singer"-Staffel ins Rennen, damals lief bei Vox auch noch "Die Höhle der Löwen". Die Vox-Gründershow ist mittlerweile auf den Montagabend gewechselt, Jauch muss sich dennoch gegen das starke ProSieben-Format beweisen.

Im Frühjahr sah es für RTL mit "Wer wird Millionär?" am Dienstagabend auch recht solide aus. Neben einem Ausreißer auf (vorläufig gewichtete) 9,3 Prozent Marktanteil, lagen die beiden anderen Ausgaben bei zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe. Für die ProSieben-Show lief es gleichzeitig deutlich besser.

Wegen eines Corona-Falls musste "Masked Singer" dann pausieren und es blieb bei den drei Aufeinandertreffen der Shows. Interessant ist in jedem Fall die Tatsache, dass ProSieben an zwei von drei Abenden sogar insgesamt mehr Zuschauer hatte als "Wer wird Millionär?". Mit einer Reichweite von rund dreieinhalb Millionen Zuschauern konnte man in Köln zwar zufrieden sein, "Masked Singer" hatte aber teilweise sogar mehr als vier Millionen Zuschauer.

Der Wechsel von "Wer wird Millionär?" auf den Dienstagabend ist übrigens nur temporär - und so als direkte Reaktion auf "The Masked Singer" zu verstehen. Auf Anfrage von DWDL.de erklärt ein RTL-Sprecher, dass die Quizshow im Dezember wieder auf ihren angestammten Sendeplatz am Montag zurückkehren wird.