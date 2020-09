Nachdem Kabel Eins mit der ersten Staffel von "Die Klinik" 2018 im Schnitt nur 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geholt hatte, sah es schon so aus, als wäre es das für das Format gewesen. Im vergangenen Jahr wagte man sich trotzdem an eine zweite Staffel und verzeichnete damit auf einem neuen Sendeplatz deutlich bessere 5,8 Prozent. Highlight war das Staffelfinale am späten Abend, als man eine OP am offenen Herzen zeigte. Damit waren 6,1 Prozent Marktanteil drin.

Nun hat Kabel Eins die Rückkehr des Formats in Aussicht gestellt. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, werden die neuen Ausgaben von "Die Klinik" ab Oktober zu sehen sein. Am 15. Oktober gibt es zum Staffelstart eine Ausgabe von "Notaufnahme Live" zu sehen. Dabei meldet sich Moderator Tommy Scheel wie schon Anfang des Jahres live aus einem Krankenhaus, die regulären Ausgaben von "Die Klinik" starten dann eine Woche später am 22. Oktober. Die neue Staffel umfasst fünf Ausgaben, produziert wurden diese von Janus TV.

"Notaufnahme Live" erwies sich im Februar als guter Quotenbringer, 880.000 Zuschauer waren damals mit dabei und sorgten so in der werberelevanten Zielgruppe für 5,7 Prozent Marktanteil. 2019 übertrug der Sender darüber hinaus im Rahmen von "Bundespolizei Live" erstmals einen Einsatz der Polizei live im Fernsehen - und auch damit fuhr man gute Quoten ein (DWDL.de berichtete).