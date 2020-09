Das ZDF gibt seinem Dauerbrenner "Aktenzeichen XY... ungelöst" ein neues Special: Am Mittwoch, den 4. November zeigt der Mainzer Sender erstemals "Aktenzeichen XY - Spezial: Cold Case". In der Sendung geht es um Mordfälle, in denen alle Spuren abgearbeitet sind. Die Polizei wendet sich daher in vier Fällen erneut an die "XY"-Zuschauer - in der Hoffnung, nach vielen Jahren doch noch den alles entscheiden Hinweise zu bekommen.

Aus Quotensicht ist "Aktenzeichen XY" für das ZDF noch immer ein großer Erfolg. Die in diesem Jahr ausgestrahlten Folgen verzeichneten bislang im Schnitt rund 5,3 Millionen Zuschauer, darunter viele Jüngere. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt die von Rudi Cerne präsentierte TV-Verbrecherjagd seit Jahren im Schnitt mehr als zwölf Prozent Marktanteil und liegt damit weit über den Normalwerten des Senders.

Die jetzt angekündigte "Cold Case"-Ausgabe ist derweil nicht der erste Ableger des Klassikers: In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Specials mit dem Titel "Wo ist mein Kind?" gegeben. Später folgten "Vorsicht, Betrug" und "Aktenzeichen XY... gelöst".