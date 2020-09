Wenn "Hochzeit auf den ersten Blick" demnächst in die neue Staffel startet, dann wird es gleich zwei Veränderungen geben. Erstmals wagt Sat.1 mit der Show den Sprung in die Primetime. "Um diesen Aufschlag groß zu zelebrieren, starten wir die neue Staffel zum allerersten Mal mit einer Live-Hochzeit", kündigte Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger schon Mitte Juni im DWDL.de-Interview an. Jetzt steht auch fest, wann es so weit sein wird.

Wie Sat.1 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, soll es die erste Live-Hochzeit im deutschen Fernsehen zwischen zwei fremden Menschen am Mittwoch, den 4. November um 20:15 Uhr zu sehen geben. In der Vergangenheit war "Hochzeit auf den ersten Blick" stets sonntags im Vorabendprogramm zu sehen - und zwar mit großem Erfolg. Die sechste Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr durchschnittlich mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ist seit 2014 in Sat.1 zu sehen und basiert auf dem dänischen Format "Married at first Sight". Entwickelt wurde die Show, bei der sich Blind Dates direkt heiraten, von der Red-Arrow-Tochter Snowman Productions. Hierzulande zeichnet Redseven Entertainment für die Produktion verantwortlich.

Zusammengestellt wurden die Paare durch mehrere Experten unter wissenschaftlichen Erkenntnissen. Erst nach der Hochzeit folgt die Kennenlern-Phase: Die frisch Vermählten werden in die Flitterwochen begleitet, danach auch das nähere Kennenlernen im Alltag dokumentiert. Nach zwei gemeinsam verbrachten Monaten stehen sie vor der Entscheidung: Zusammen bleiben oder doch wieder scheiden lassen?

Bei der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" handelt es sich übrigens bereits um die siebte. Bleibt aus Sicht von Sat.1 zu hoffen, dass das siebte Jahr nicht zum verflixten wird.