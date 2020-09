Der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist tot. Wie seine PR-Agentur mitteilte, verstarb er am Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Gwisdek, 1942 in Berlin-Weißensee geboren, war nach seinem Studium an der Staatlichen Schauspielschule Berlin sowohl als Theater- wie auch als Kino- und Fernsehschauspieler erfolgreich, ab Ende der 1980er Jahre war er auch als Regisseur tätig.

Über Jahrzehnte hinweg zählte der Charakterdarsteller zu den gefragtesten Schauspielern in Deutschland und wirkte in mehr als 90 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Gwisdek erhielt gleich mehrfach den Deutschen Filmpreis, für seine Rolle in dem Impro-Film "Altersglühen - Speed-Dating für Senioren" erhielt er 2015 auch den Grimme-Preis.

"Mit Michael Gwisdek verlieren wir nicht nur einen großartigen Schauspieler, ein Ausnahmetalent auf der Bühne und vor der Kamera, sondern auch einen Regisseur und Zeitgenossen, der als humorvoller Beobachter der deutsch-deutschen Geschichte Brücken zwischen Ost und West baute", sagte die stellvertrende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel.

Programmänderung im ZDF

Anlässlich des Todes von Michael Gwisdek hat das ZDF angekündigt, am kommenden Samstag um 13:45 Uhr noch einmal die "Traumschiff"-Folge "Palau" zu wiederholen. Am Dienstag, den 13. Oktober sendet das ZDF zudem die Free-TV-Premiere von "Das schweigende Klassenzimmer", in der Gwisdek in einer seiner letzten Kinorollen zu sehen ist.