Im britischen Heimatmarkt sind sie Konkurrenten, im deutschen Markt waren sie über Jahre hinweg Geschäftspartner und gemeinsam Gesellschafter der Produktionsfirma Tower Productions: Jetzt allerdings sortieren die beiden britischen Medienhäuser BBC Studios und All3Media ihr Deutschlandgeschäft und beenden das 2009 gegründete Joint Venture im besten Einvernehmen. Für die Restlaufzeit des Vertrags werde man eng zusammenarbeiten und insbesondere einen reibungslosen Übergang von laufenden Produktionen gewährleisten. Zum Jahresende 2020 übernimmt All3Media dann das Produktionsunternehmen Tower Productions, geführt von Dietlinde Stroh, zu 100 Prozent.

Die Entscheidung, aus dem Joint Venture auszusteigen, ist ein Ergebnis der neuen strategischen Positionierung von BBC Studios, die durch die Zusammenlegung des Produktions- und Vertriebsgeschäfts in Großbritannien vorangetrieben wurde. Die beiden Unternehmen haben sich jedoch auf eine mehrjährige Koproduktionsvereinbarung für "Das Große Backen" (Sat.1) und seine SpinOffs geeinigt, einem BBC Studios-Format das operativ weiter von Tower Productions produziert wird.

© All3Media Markus Schäfer

In Folge der Trennung von Tower Productions gründet BBC Studios eine neue Produktionsfirma in Deutschland unter dem Namen BBC Studios Germany Productions. Nach einer Übergangszeit bis Dezember 2020 wird die neue Einheit zum Jahreswechsel unter der Leitung von Philipp Schmid, Managing Director von BBC Studios Germany, starten. Sein Aufgabenbereich erweitert sich damit, so dass er künftig das Produktionsgeschäft und den Programmvertrieb verantwortet.

© BBC Studios Karo Engl-Lubba, Carsten Coenen, Lea Gamula, Philipp Schmid, Markus Templin

Für BBC Studios Germany Productions hat Schmid auch schon einige Personalien zu vermelden: Markus Templin startet am 1. Oktober 2020 als Head of Entertainment. Zuletzt arbeitete Templin in gleicher Funktion für ZDF Digital und davor als Head of Show bei Tower Productions, wo er die Produktion der ersten drei Staffeln von "Das große Backen" für Sat.1 leitete. Zum Jahresende erweitert Carsten Coenen als Herstellungsleiter das Führungsteam der neuen Einheit. Coenen kommt von Warner Brothers International Television Production, Deutschland, wo er zuletzt als Production Executive angestellt war.

Karolin Engl-Lubba kommt aus den eigenen Reihen von BBC Studios Germany und übernimmt die erweiterte Rolle als Leiterin der Business und Legal Affairs, sowie die neue Aufgabe als Commercial Director. Bereits seit Januar 2020 hat Lea Gamula als Creative Producerin die Verantwortung für die Entwicklung und Ausführung der von BBC Studios angebotenen Serien-, Drama- und Sitcom-Adaptionen. Lea Gamula kam nach sechs Jahren bei der bildundtonfabrik zu BBC Studios Germany.

"Wir bauen ein hervorragendes Team auf, das die volle Kontrolle über die Nutzung des reichhaltigen Formatkatalogs der BBC Studios haben wird. Wir alle freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern im Markt unsere Arbeit aufzunehmen und in den kreativen Austausch einzusteigen", sagt Philipp Schmid zu den neuen Ambitionen im deutschen Markt. So wie "Das große Backen" weiter mit Tower Productions realisiert wird, soll auch "Let's dance" - basierend auf dem BBC Studios-Format "Strictly Come Dancing" - weiter in Koproduktion mit Seapoint Productions entstehen, "um Kontinuität zu gewährleisten und die herausragende Arbeit der jeweiligen Produktionsteams zu würdigen", heißt es in einer Mitteilung.