am 23.09.2020 - 19:20 Uhr

Mit dem Ende von "Willkommen bei Carmen Nebel" nach 16 Jahren verabschiedet sich das ZDF zunächst aus der großen Musikshow am Samstagabend. Einst einmal öffentlich-rechtliche Kerndisziplin, wurde das Genre in den vergangenen zwanzig Jahren durch schnellere und komplexere Showformate beinahe ins Abseits gedrängt. Die oftmals altbackene Machart konnte Showerfolgen der Privatsender immer seltener Paroli bieten. In der ARD jedoch zeigt Florian Silbereisen nun schon seit einiger Zeit, wie man das Genre erfolgreich modernisiert und damit selbst bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern beachtliche Marktanteile erzielt.