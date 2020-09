am 24.09.2020 - 14:11 Uhr

Anfang September holte RTLzwei "UNdressed - Das Date im Bett" etwas überraschend nach drei Jahren Pause zurück ins Programm. Zum Auftakt waren für zwei Ausgaben immerhin noch 6,1 und 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. In den Wochen danach ging es dann steil bergab, teilweise wurden nicht einmal mehr 3,0 Prozent gemessen - nun nimmt der Sender das Format aus der Schusslinie. Die verbliebenen zwei Folgen werden nicht mehr am Montagabend ausgestrahlt.

Stattdessen setzt RTLzwei am kommenden Montag auf eine neue Folge von "Armes Deutschland". Das sollte eigentlich erst eine Woche später starten, nun zieht man den Staffelauftakt einfach um einige Tage vor. Für die Doku-Reihe ist es ein neuer Sendeplatz, bislang lief das Format dienstags zur besten Sendezeit.

Dass RTLzwei kurz vor dem Ende von "UNdressed" das Format doch noch aus dem Programm nimmt, hat vielleicht auch mit "Love Island" zu tun. Das ließ sich von den schlechten Quoten des Vorprogramms zuletzt zwar nicht beeindrucken, aber am kommenden Montag steht das Finale der Realityshow an. Da geht man lieber auf Nummer sicher und zeigt im Vorfeld lieber etwas Etabliertes.

Für das von Banijay Productions Germany produzierte "UNdressed" war es das jetzt wohl im deutschen Fernsehen. Schon bei der Premiere im Jahr 2017 holte das Format im Schnitt nur 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dass RTLzwei sich überhaupt noch einmal an der Idee versuchte, überraschte. Nach den schlechten Quoten wird man nun wohl erst einmal die Finger vom Format lassen. Die zwei noch nicht bei RTLzwei ausgestrahlten Folgen sind bereits bei TVNow abrufbar, sollen aber auch noch bei RTLzwei ausgestrahlt werden. Einen Sendetermin will der Sender demnächst kommunizieren.