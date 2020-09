Kaum sind die Emmys über die Bühne gegangen, stehen auch schon die die Nominierungen für die International Emmy Awards auf der Agenda. Aus deutscher Sicht heißt es in diesem Jahr gleich zwei Mal Daumen drücken: In der prestigeträchtigen Kategorie "Drama Series" geht die zweite Staffel von "Charité" ins Rennen. Die Produktion von UFA Fiction tritt gegen die britische Serie "Criminal UK", "Delhi Crime" aus Indien sowie die aus Argentinien stammende Produktion "The Bronze Garden" ins Rennen.

Die zweite "Charité"-Staffel, die Anfang vergangenen Jahres im Ersten zu sehen war, bewegt sich unter der Regie von Anno Saul im historischen Spektrum des Nationalsozialismus. Die Idee und die Drehbücher stammen erneut von Grimme-Preisträgerin Dorothee Schön und Dr. Sabine Thor-Wiedemann. Vor der Kamera von Holly Fink spielen in den Hauptrollen unter anderem Ulrich Noethen, Mala Emde, Jannik Schümann, Luise Wolfram und Artjom Gilz.

Darüber hinaus kann auch Schauspieler Emma Bading auf eine Auszeichnung mit dem International Emmy hoffen. Die 22-Jährige ist als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem ARD-Spielfilm "Play" nominiert. Dieser handelt von einer Teenagerin, für die Computerspielen in der Virtual-Reality-Welt allmählich zur Sucht wird. Hinter der Degeto-Produktion steht die Firma Sappralot, die "Play" in Koproduktion mit tellux next umgesetzt. Bei den iEmmys tritt Bading nun gegen Schauspielerinnen aus Brasilien, Großbritannien und Singapur an.

© ARD Das Erste/ARD Degeto/BR/Tellux Next GmbH "Play": Victoria Mayer (Ariane), Oliver Masucci (Frank), Emma Bading (Jennifer) und Regisseur Philip Koch

Insgesamt kommen die 44 diesjährigen Nominierungen in elf Kategorien aus 20 verschiedenen Ländern. Ganz vorne rangieren mit jeweils sieben Nominierugen Großbritannien und Brasilien, gefolgt von Argentinien und Indien mit jeweils drei Nominierungen. "In einer Zeit der Krise, in der die meisten von uns die meiste Zeit zu Hause bleiben müssen, unterhält uns das Fernsehen und bietet ein Fenster zu unserer Welt", sagte Bruce L. Paisner, President & CEO der International Academy of Television Arts & Sciences.

Spannend wird nicht nur die Frage sein, wer die Preise gewinnt, sondern auch unter welchen Bedingungen sie verliehen werden. Geplant ist, die Gewinner am 23 November im Rahmen einer Zeremonie in New York City bekanntzugeben. Wie genau der Abend über die Bühne gehen wird, soll im Oktober erläutert werden. Klar ist schon jetzt: Eine klassische Gala mit Fernsehschaffenden aus aller Welt wird mit Blick auf die anhaltende Corona-Krise nicht möglich sein.

Die Nominierungen im Überblick

Arts Programming

Jake and Charice

NHK

Japan

Refavela 40

HBO Brasil / Conspiração

Brasilien

Vertige de la Chute (Ressaca)

Babel Doc / France Televisions

Frankreich

Why do we Dance?

Sky Arts Production Hub

Großbritannien

Best Performance by an Actor

Billy Barratt in Responsible Child

Kudos / 72 films

Großbritannien

Guido Caprino in 1994

Sky / Wildside / Beta Film

Italien

Raphael Logam in Impuros (Impure) – Season 2

The Walt Disney Company / Barry Company

Brasilien

Arjun Mathur in Made in Heaven

Excel Media & Entertainment LLP / Tiger Baby Productions

Indien

Best Performance by an Actress

Emma Bading in Play

Sappralot Productions / Tellux Next / BR / ARD Degeto

Deutschland

Andrea Beltrão in Hebe

Globo / 20th Century Fox Brazil / Hebe Forever / Labrador Filmes / Loma Filmes / Warner Bros

Brasilien

Glenda Jackson in Elizabeth is Missing

STV Productions

Großbritannien

Yeo Yann Yann in Invisible Stories

HBO Asia / Birdmandog

Singapur

Comedy

Back to Life

SHOWTIME Presents / Two Brothers Pictures Ltd.

Großbritannien

Fifty

EndemolShine Israel

Israel

Four More Shots Please

Pritish Nandy Communications Limited

India

Ninguém tá Olhando (Nobody’s Looking)

Gullane Entertainment / Netflix

Brazil

Documentary

El Testigo (The Witness)

Caracol Television

Kolumbien

For Sama

Channel 4 News / ITN Productions / PBS Frontline

Großbritannien

Granni-E-minem

Korean Broadcasting System

Südkorea

Terug naar Rwanda (Back to Rwanda)

De Chinezen / VRT

Belgien

Drama Series

Charité 2- Season 2

UFA Fiction GmbH

Deutschland

Criminal UK

Idiotlamp Productions / Netflix

Großbritannien

Delhi Crime

Ivanhoe Pictures / Golden Karavan / Poor Man’s Productions / Netflix

Indien

El Jardín de Bronce (The Bronze Garden) – Season 2

HBO Latin America Originals / Pol-ka

Argentinien

Non-English Language U.S. Primetime Program

20th Annual Latin GRAMMY® Awards

Univision / The Latin Recording Academy

USA

La Reina del Sur – Season 2

Telemundo Global Studios / Netflix / AG Studios Colombia / Diagonal TV / Argos

USA

No te Puedes Esconder

Telemundo Global Studios / Netflix

USA

Preso No.1

Telemundo Global Studios / Keshet

USA

Non-Scripted Entertainment

Canta Comigo

Rádio e Televisão Record S.A. / Endemol Shine

Brasilien

Folkeopplysningen (The Public Enlightenment)

Teddy TV

Norwegen

MasterChef Thailand – Season 3

Heliconia H Group Company Limited

Thailand

Old People’s Home for 4 Year Olds

Endemol Shine Australia

Australien

Short-Form Series

Content

Ludo Studio

Australien

#martyisdead

Bionaut / MALL.TV / cz.nic

Tschechien

Mil Manos por Argentina (One Thousand Hands for Argentina)

Storylab / Atomic Lab / Flow

Argentinien

People Like Us – Season 2

Action for AIDS Singapore / Cheo Pictures / Pilgrim Pictures

Singapur

Telenovela

Chen Xi Yuan (Love And Destiny)

Gcoo Entertainment Co. Ltd. / iQIYI

China

Na Corda Bamba (On Thin Ice)

Plural Entertainment Portugal

Portugal

Órfãos da Terra (Orphans of a Nation)

Globo

Brasilien

Pequeña Victoria (Victoria Small)

Viacom International Studios / Oficina Burman

Argentinien

TV Movie / Mini-Series

L’Effondrement (The Collapse)

ET BIM / STUDIO+ / CANAL+

Frankreich

Elis – Viver é Melhor que Sonhar

Globo / Globo Filmes / Bravura Cinematografica / Academia de Filmes

Brasilien

The Festival of the Little Gods

Tohoku Broadcasting

Japan

Responsible Child

Kudos / 72 films

Großbritannien