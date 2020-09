Aus der Absicht, trotz der Corona-Pandemie auch 2021 eine neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausstrahlen zu wollen, hat RTL in den vergangenen Monaten keinen Hehl gemacht. Unklar war jedoch, unter welchen Bedingungen die erfolgreiche Realityshow produziert werden kann. Nun steht fest: Die Quoten-Hit wird erstmals nicht in Australien gedreht. Statt nach New South Wales geht es im kommenden Januar nach North Wales. Das hat der Kölner Privatsender am Freitag offiziell bestätigt.

RTL folgt damit dem britischen TV-Sender ITV, der schon vor Wochen entschieden hatte, die 20. Staffel seines Quoten-Hits im Vereinigten Königreich zu produzieren. "Am erfolgreichen Sendungskonzept wird auch auf der britischen Insel festgehalten, einzelne Formatbestandteile werden aber für den neuen Produktionsort adaptiert", erklärte RTL jetzt. Statt Shorts winkt den Promis nun Thermo-Unterwäsche - auf Reis und Bohnen werden sie aber ebenso wenig verzichten müssen wie auf die tägliche Prüfung.

Am Ende steht erstmals der "König oder die Königin des walisischen Dschungels" fest, auch wenn es der Begriff "Dschungel" freilich nur bedingt trifft. Vielmehr dient eine Burgruine als Schauplatz der Show - die einstige ProSieben-Show "Die Burg" lässt damit ein wenig grüßen. Doch DWDL.de hatte schon vor einem Monat die Frage gestellt, ob RTL bei der Location von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" überhaupt eine Wahl hat, schließlich nutzte der deutsche Sender in der Vergangenheit stets die Synergien mit den Briten. Weil beide Sender für die Show das gleiche Set verwendeten, führte dies bei der kostspieligen Show zu einem massiven Einsparpotenzial.

"Australien scheidet für die Produktion aus"

© MG RTL D / Boris Breuer RTL-Geschäftsführer Jörg Graf

"Ich bin ein Star" sei für die RTL-Zuschauer seit vielen Jahren das Highlight im Januar. "Und das soll auch im nächsten Januar so sein", beteuerte Graf. "Die Teams von RTL und ITV arbeiten hinter den Kulissen schon mit viel Spaß und Energie an einer ganz besonderen Ausgabe von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!'. Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show."

Einen Vorteil hat die neue Location in jedem Fall: Nach all den Jahren sind die Macher dazu gezwungen, das in vierlelei Hinsicht vorhersehbar gewordene Format völlig neu zu denken. Größer dürfte die Neugier auf die Show lange nicht gewesen sein - trotz oder gerade wegen des fehlenden Dschungels.