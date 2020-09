Schon bislang hat RTLzwei sein Programm viel mit Sozialdokus bespielt, ab Oktober legt man aber noch eine Schippe drauf. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, meldet sich "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" am 15. Oktober zurück und ist dann immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Acht neue, von Spiegel TV produzierte Ausgaben wird man zeigen, alle wurden während des Corona-Lockdowns produziert.

Bereits am Dienstag, den 13. Oktober, startet beim Sender um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken". In den Folgen geht es unter anderem um die Feierlichkeiten von Dagmar, die man im Rahmen der Reihe schon seit Folge eins begleitet. Sie wird 66 Jahre alt. Darüber hinaus gibt’s bei RTLzwei künftig auch am Nachmittag wieder "Hartz und herzlich" zu sehen, ab dem 12. Oktober strahlt der Sender immer um 15 Uhr "Tag für Tag Rostock" aus. Produziert wird "Hartz und herzlich" von UFA Show & Factual.

RTLzwei setzt damit ab Oktober an gleich drei Abenden auf Sozialdokus. Neben dem Donnerstag ("Hartes Deutschland") und Dienstag ("Hartz und herzlich") strahlt man ja auch am Montag neue Ausgaben von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" aus. Mit den nachmittäglichen "Hartz und herzlich"-Ausgaben sind die Sozialdokus sehr präsent im Programm des Senders.

"Dickes Deutschland - Deine Kinder" kommt

Nach DWDL.de-Informationen arbeitet RTLzwei gerade außerdem noch an einem Ableger eines andere Doku-Formats. So soll "Dickes Deutschland" ein Spin-Off bekommen, in dem es um übergewichtige Kinder geht. Auf Nachfrage hat der Sender die Planungen zum Format "Dickes Deutschland - Deine Kinder" bestätigt, die Dreharbeiten laufen bereits. "Gemeinsam mit Good Times produzieren wir eine dokumentarische Langzeitbetrachtung. Ein Ausstrahlungstermin für die zwei Episoden steht noch nicht fest", so ein Sendersprecher. Die neuen Ausgaben von "Dickes Deutschland" hatte RTLzwei Anfang September auf den Samstagabend geschoben, dort tut sich das Format aber vergleichsweise schwer. Die drei bislang gezeigten Folgen holten im Schnitt nur 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am Donnerstagabend waren es vor einem Jahr noch 6,9 Prozent.