Seit mehr als fünf Jahren strahlt RTL samstags um 17:45 Uhr inzwischen seine magaziniges Ranking "Best Of..." aus - doch während das Format in der Anfangszeit noch regelmäßig zweistellige Marktanteile verzeichnete, sind derartige Werte inzischen eher die Ausnahme. Weniger als neun Prozent Marktanteil verzeichnet "Best Of..." in diesem Jahr bislang im Schnitt und auch an diesem Wochenende lief es nicht gut. Mehr als 8,2 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe nicht drin. Insgesamt wollten nur 1,39 Millionen Zuschauer das Magazin sehen.

Genauso viele waren übrigens ab 19:05 Uhr dabei, als RTL das Drittanbieter-Magazin "Life - Menschen, Momente, Geschichten" ausstrahlte. In der Zielgruppe sackte der Marktanteil in Konkurrenz zur "Sportschau" auf magere 6,4 Prozent ab - für die Sendung war das der schlechteste Wert des gesamten Jahres. Einzig "RTL aktuell" hatte zwischen beiden Magazinen für einen kleinen Lichtblick gesorgt und sich auf immerhin 2,59 Millionen Zuschauer sowie 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gesteigert.

Doch die Magazine waren nicht die einzigen Sorgenkinder des Senders: Nach der Formel-1-Quali, die um 14:00 Uhr zumindest 11,9 Prozent Marktanteil holte, rutschte "Der Blaulicht-Report" auf völlig enttäuschende 3,2 Prozent Marktanteil ab. Eine weitere Folge machte ihre Sache mit 4,3 Prozent kaum besser. Damit lag RTL am Nachmittag zeitweise hinter Sat.1, wo mit alte Folgen von "Auf Streife - Die Spezialisten" immerhin Werte von über sieben Prozent drin waren. Zur Mittagszeit erzielte die Scripted Reality sogar 9,2 Prozent.

Am Vorabend blieb dann aber auch Sat.1 chancenlos: Dort konnte das ebenfalls unter Drittanbieter-Lizenz laufende Reise-Format "Grenzenlos - Die Welt entdecken" nur einen Marktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen. Umso beachtlicher, dass die "Sat.1 Nachrichten" trotz des mauen Vorlaufs danach noch recht gute 7,8 Prozent schafften und sich auf 1,09 Millionen Zuschauer steigerten.