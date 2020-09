am 28.09.2020 - 10:02 Uhr

Anlässlich des am 1. Oktober stattfindenden Weltbrustkrebstags hat sich Sixx mit der Non-Profi-Organisation "yeswecan!cer" zusammengetan. Ab sofort laufen bis einschließlich Donnerstag auf den Social-Media-Kanälen des Senders und unter den Hashtags #saveyourboobs und #saynotocancer ausschließlich Inhalte, die sich um das Thema Brustkrebs drehen - "informativ, aufklärend und mit der für den Sender charakteristischen sixxy Haltung", wie es Sixx nennt

Bereits am vergangenen Wochenende moderierte die Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert das Panel "Mein Partner, der Krebs und ich - (k)ein flotter Dreier" auf Deutschlands erster digitaler Krebs-Convention "Yes!Con" in Berlin. Sixx zeigt einen Mitschnitt des Talks am Donnerstag um 23:50 Uhr. Zuvor bringt der Sender - wie schon im vorigen Jahr - den Podcast "2 Frauen, 2 Brüste" mit den beiden Brustkrebs-Betroffenen Alexandra von Korff und Paulina Ellerbrock auf den Bildschirm. Zwei Ausgaben sind ab 22:05 Uhr zu sehen.

Zusätzlich steht Instagram-Usern von diesem Montag an ein eigens für den Weltbrustkrebstag designter Instagram-Gesichtsfilter zur Verfügung, sowie Instagram-Giphys unter dem Hashtag #saveyourboobs. Darüber hinaus ist ein #saveyourboobs-Shirt im Online-Shop verfügbar , dessen Einnahmen Sixx an die Selbsthilfegruppe "Cancer Unites" spendet.

"Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Aber wird sie rechtzeitig erkannt und behandelt, ist sie auch gut heilbar", so Sixx-Chefin Wiebke Schodder. "Mit der Kampagne #saveyourboobs macht sich sixx deswegen seit Jahren für Brustkrebs-Prävention stark. Mit unserem Partner 'yeswecan!cer' platzieren wir gemeinsam das Thema in den Köpfen unserer Zuschauerinnen und User - mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, aber eben auch mit einem guten Maß an Leichtigkeit."